LG G8 ThinQ Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi Başladı

Güncelleme çalışmalarında Android 10 işletim sistemiyle uğraşan firma, LG G8 ThinQ amiral gemisi için yeni güvenlik güncellemesini sundu. Akıllı telefonun Güney Kore modeline yeni işletim sistemi dağıtıldıktan sonra diğer modeller için güvenlik güncellemelerinde sona yaklaşılıyor. Amerika bölgesinde başlayan güncellemeyle LG G8 ThinQ kasım ayı güvenlik güncellemesi dağıtımı başlatıldı.
LG G8 ThinQ Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi
Birçok güvenlik güncellemesi gibi bu güncellemede de çok fazla detay yer almamakla birlikte akıllı telefonun güvenlik yaması yenileniyor. Yeni dağıtılan yazılımla birlikte LG G8 modelleri 1 Kasım 2019 tarihli Android Güvenlik Yaması sertifikasına sahip oluyor. Amiral gemisi için dağıtım yolu olarak OTA seçeneğini kullanan firma, yazılımı v10L versiyonu numarasıyla yapıyor.
- Android versiyonu: Pie 9.0
- Android Güvenlik Yaması: 01.11.2019
- Yapım Numarası: PKQ1.181203001
- Kernel versiyonu: 4.14.83
- Yazılım versiyonu: LMG81010L
- Dosya Boyutu:
- KDZ Dosyası:
LG G8 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncelleme yapabilir.
Bu güncelleme yöntemiyle yeni yazılım paketine kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden firmanın sağlamış olduğu ve hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.