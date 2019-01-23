Yeni amiral gemisi model LG G8 ThinQ ile ilgili davet dağıtıldı. Yeni dağıtılan davetle birlikte LG farklı bir imza oluşturdu. Küresel elektronik e-posta şeklinde gönderilen davette firmanın LG G8 ThinQ tanıtım tarihini açıkladığı görülüyor. Geçen yıl etkinliklerde tanıtım yapmayan firmanın 1 yıl aradan sonra MWC 2019 etkinliğine adım atacağı görülecek.

LG G8 ThinQ Tanıtım Tarihi Açıklandı

Özellikle farklı teknolojileriyle gündem olan yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ için elektronik davet hazırlandı. Bu davette yer alan bilgiye göre LG G8 ThinQ tanıtım tarihi açıklandı. Davetin içeriğine baktığımızda ilk başta herhangi bir yazı olmayan davetin üstünden yapılan bir hareketle yazı belli oluyor.

Farklı bir bakış açısıyla hazırlanan davetin üstündeki yazıyı görebilmek için el hareketi sistemiyle çalışan bir gönderi hazırlanmış. Bu gönderideki yazıyı sağ elinizle davetin üzerinden geçirdiğiniz zaman 10 saniye içerisinde davetteki yazı karşınıza çıkıyor. İlginç bir davete sahip olan LG G8 ThinQ amiral gemisinin tanıtım tarihi de bu davet içerisinde yazmaktadır.

Davetin son şeklinde “Save The Date” sloganı bulunan akıllı telefonun İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacağı belirtiliyor. Yeni amiral gemisi, bu etkinlikte karşımıza 24 Şubat 2019 Pazar günü çıkacak.

LG G8 Teknik Özellikleri

Kısaca yeni akıllı telefonun özelliklerinden bahsetmek gerekirse ekran tarafında 4K çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunacak. Boyutunun 6.0 inç veya üzeri tahmin edilen telefonda Snapdragon 855 işlemci ve Adreno 640 GPU performans gösterecek. Depolama tarafında 128 GB hafıza ile gelen modelin 6 GB ve 8 GB RAM seçenekli iki varyantı olacak.

Kameraları konusunda bir bilgi bulunmayan akıllı telefonun Sound On Display teknolojisiyle birlikte ekran/çerçeve oranının %95 seviyelerinde olması bekleniyor. Multimedyada 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisini sıradan hale getiren firmanın yeni akıllı telefonu takılabilir ekran özelliği ile gelecek. Böylelikle iki ekrana sahip olacak modelin batarya tarafında daha yüksek kapasite ile gelmesi beklenir. Buna göre tahminlerini yapan kaynakların belirttiği rapora göre akıllı telefonda en az 4000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.