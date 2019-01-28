Yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ ile ilgili görseller sızdırılmaya devam ediliyor. Akıllı telefon ile ilgili yapılan son sızıntıda batarya kapasitesinin 4000 mAh olacağı ve özel bir sıvı soğutma sisteminin kullanılacağı belirtilmişti. Yeni sızıntıda LG G8 ThinQ tasarım görselleri sızdırıldı.

LG G8 ThinQ Tasarım Tarafında Böyle Görünecek

Popüler forum sitesi olan XDA Developers üzerinde yapılan habere göre LG G8 ThinQ tasarım görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde dikkat çeken tasarım detaylarının önceki amiral gemilerinde olan tasarımla benzer olduğu gözüküyor. Önceki haberimizde batarya kapasitesinin 4000 mAh olacağını ve Vapor Chamber soğutma sistemiyle geleceğini söylemiştik. Yeni gelen görsellerde ve detaylarda bu iki özelliğin doğruluk payı artıyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda amiral gemisi modelin çentikli ekran tasarımını koruduğu görülüyor. Ön tarafta tek selfie kamerası bulunduran akıllı telefonun arka tarafında çift kamera detayı, çift tonlu LED flash ve parmak izi okuyucu özellikleri de LG V30 ve LG V30+ modeli gibi bir tasarım oluşturuyor. Telefonun sağında güç tuşu yer alırken sol tarafında ses açma-kapama tuşlarıyla birlikte Google Asistan tuşu da yerini alıyor. Alt ve üst taraflarda anten çizgileri bulunan LG G8 ThinQ, diğer amiraller G7 ThinQ ve V40 ThinQ gibi Boombox Speaker özellikli hoparlör, USB Type-C girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi ile geliyor.

Teknik özelliklerinden kısa bahsedecek olursak 6.1 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelen modelin 19,5:9 Full Vision ekran formatı olacak. İşlemci tarafında en yeni nesil Qualcomm Snapdragon 855 yongasını kullanacak modelin grafik biriminde Adreno 640 GPU yer alacak. İki farklı varyant ile gelmesi beklenen telefonda 128 GB hafıza yer alırken 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri olacak. Batarya tarafında 4000 mAh kapasite ile gelen modelin bir ön kamerası ve iki arka kamerası olacak. Kameralarla ilgili teknik detayı bilinmeyen akıllı telefonda Android 9.0 Pie işletim sistemi bulunacak.

Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi modeli LG G8 ThinQ, İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Bununla ilgili de tarih yayınlayan firma, tanıtımı 24 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleştirecek.