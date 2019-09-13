Ülkemize yeni giriş yapan amiral gemisi model LG G8s ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu. Uzun süredir piyasada yerini alması beklenen akıllı telefonun satış fiyatı resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

LG G8s ThinQ Türkiye Fiyatı Açıklandı

Yeni amiral gemisi akıllı telefon LG G8s ThinQ, firmanın MWC 2019 etkinliğinde yapmış olduğu lansmanla birlikte tanıtılmıştı. Uzun süren bekleyişin ardından ülkemizde akıllı telefonu bekleyenlerin hasreti sona erdi. Akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde piyasaya giriş yaptı ve fiyatı da belli oldu.

Ekran tarafında 6.21 inç büyüklüğünde OLED ekran teknolojisi ile gelen modelin 19,5:9 Full Vision özelliği yerini alıyor. Çözünürlüğü 1080 x 2248 (FHD+) olan akıllı telefonda 401 ppi yoğunluk bulunuyor. Arka tarafı Gorilla Glass 6 ile korunan modelin ekranı Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor.

Donanım tarafında bizleri en güçlü işlemcilerden biriyle karşılayan modelde Qualcomm Snapdragon 855 bulunuyor. Grafik biriminde Adreno 640 GPU ile gücünü alan telefonun işletim sisteminde Android 9.0 Pie yüklü geliyor. İki farklı depolama alanı olan modelin 64 GB ve 128 GB hafızalı seçenekleri olurken 6 GB RAM kapasitesiyle performansı yüksek seviyede tutuyor.

Kamera tarafında 3 arka kamerası olan G8s ThinQ’da 12+13+12 MP çözünürlüklü lensler yer alıyor. Ana kamerası 12 MP olan modelin f1.8 diyafram açıklığı ve 1.4µm çapında OIS ve PDAF destekli lensi bulunuyor. İkinci kamerası da 13 MP olan amiral gemisinin bu lensi f2.4 diyafram açıklığı ve 125 derecelik geniş açı özelliği sunuyor. Son kamerası 12 MP olan telefonun bu lensi ise 2x zoom ve OIS destekli PDAF özelliğini bizlere sağlıyor.

Akıllı telefon modelinin satış fiyatıyla ilgili olarak resmi açıklama yapan LG Electronics, kendi mağazaları olan LG Premium Shop zincirinde ve Turkcell bayiilerinde satışa sunulacağını duyurdu. Amiral gemisi akıllı telefonun resmi satış fiyatı 5999 ₺ olarak açıklandı. Akıllı telefonu alan kullanıcılara yanında kısa süreli olarak hediye de verilecek.