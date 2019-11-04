LG G8X ThinQ Batarya Testinde Ezdi Geçti!

Yapılan yeni incelemede birkaç akıllı telefon modeli kullanılarak aynı ortamda ve koşullarda batarya testi yapıldı. Testte yer alan akıllı telefonlar LG G8X ThinQ, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10+ ve Samsung Galaxy S10+ oldu. Bu 4 amiral modelleriyle ilgili internet, video ve oyun kategorilerinde testler yapıldı. Testte LG G8X ThinQ batarya performansıyla oldukça iyi bir performans sergiledi.

LG G8X ThinQ Batarya Performansı Şok Etti

LG G8X ThinQ batarya kapasitesi 4000 mAh olmasıyla performans tarafında oldukça yüksek beklentiler içerisine giriyor. Rakipleri olan iPhone 11 Pro Max modelinde 3969 mAh pil yer alırken Galaxy S10+ da ise 4100 mAh pil yer alıyor. Listenin en fazla kapasitesine sahip modeli ise 4170 mAh batarya ile Galaxy Note 10+ oluyor.

Akıllı telefonlar ilk olarak internet testine giriyor ve sonuçlar aşağıdaki gibi şekilleniyor:

İnternet testinde ilk sırayı iPhone 11 Pro Max alarak zirveye adını yazdırıyor. Sırasıyla testi Galaxy Note 10+, LG G8X ThinQ ve Galaxy S10+ bitiriyor.

Akıllı telefonlar için diğer bir test ise YouTube video izleme testi oluyor. Bu testte şok edici bir performans ortaya çıkıyor: LG G8X ThinQ farkla kazanıyor!

Son testte akıllı telefonlar üzerinde aynı grafik ayarlarında 3D oyun oynanıyor. Eşit şekilde teste tabii tutulan modeller arasında Fortnite, Minecraft, Asphalt gibi oyunlar kullanılıyor. Ve burada da farklı olduğunu sergileyen bir akıllı telefon ortaya çıkıyor: LG G8X ThinQ!

Apple firmasının iOS yazılımıyla ortaya koyduğu performansı altüst eden LG G8X ThinQ akıllı telefon modeli, yapılan testin şampiyonu olarak adını yazdırıyor. Mükemmel arayüz stabilitesi, güç-performans optimizesiyle ön plana çıkana akıllı telefon, kendisinden pahalı olan modelleri ezici üstünlükle yıkıp geçiyor.