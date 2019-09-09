LG G8X ThinQ Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Firmanın yeni akıllı telefonu LG G8X ThinQ nihayet tanıtıldı. Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan IFA 2019 etkinliğinde tanıtılan modelin tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon, güvenlik tarafında dikkat çekmenin yanı sıra takılabilir ekran özelliğiyle de kendisini gösteriyor.

LG G8X ThinQ Teknik Özellikleri

Akıllı telefon modeli, teknik özellikleri olarak ekran tarafında 6.4 inç büyüklüğünde geliyor. Sunmuş olduğu çözünürlük 2340 x 1080p (FHD+) olan modelin ekran formatı 19,5:9 Full Vision olarak ölçülmektedir. Ekranın detaylarına indiğimizde HDR10+ teknolojisi sunan telefonun 403 ppi yoğunluğu bulunuyor. Tasarım olarak damla çentikli ekrana sahip akıllı telefonun %83.41 ekran/çerçeve oranla daha fazla deneyim yaşama imkanı doğuyor. Ön tarafta Gorilla Glass 5 kullanan modelin arka tarafı Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor.

Donanım tarafında en son işlemcilerden biri olan Qualcomm Snapdragon 855 ile güçlenen telefonun grafik biriminde Adreno 640 GPU yer alıyor. Depolama tarafında 128 GB hafızası olan modelin 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Hafızası artırılabilen telefonda micro SD kart ile 2 TB‘a kadar yükseltme desteği sağlanıyor.

Kameralarına göz attığımızda arkada iki lens ile karşılayan G8X ThinQ’da ana kamera 12 MP çözünürlükle yer alırken ikinci kamera 13 MP çözünürlük sunuyor. Klasikleşmiş geniş açı özelliği bulunan ikinci kamera 125 dereceye kadar genişlik sağlayabiliyor. Ön kamerası 32 MP olan modelde f1.9 diyafram açıklığı ve 1.6 μm lens çapıyla harika selfieler çekme imkanını getiriyor.

Multimedya ve bağlantı özelliklerinde en son gelişmiş teknolojileri barındıran modelin 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi, Boombox Speaker hoparlör ve DTX:S 3D Surround ses sistemi yer alıyor. Wi-Fi üzerinde 802.11/a/b/g/n/ac desteği ve Bluetooth 5.0 desteği yer alan modelin işletim sistemi Android 9.0 Pie olarak yüklü geliyor.

Son olarak batarya kapasitesi 4000 mAh olan çift ekran desteği takılabilir ekran olarak lansmanda yer aldı. Satış fiyatı olarak LG G8 ThinQ modelinden ucuz olması beklenen modelin çift ekran destekli olması ve birkaç özellikte öne geçmesi daha pahalı olabileceği ihtimallerini ortaya çıkarıyor. İddialara göre akıllı telefonun fiyatı 1000$ üstünde piyasaya sunulacak.