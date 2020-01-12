LG G9 Kılıfı İle Birlikte Görüntülendi

Firmanın yeni amiral gemisi LG G9 ThinQ ile ilgili tanıtım günü gelmeden sızıntı paylaşımları devam ediyor. En çok LG V60 ThinQ modeliyle benzerliği konuşulan yeni amiral gemisi modelin kılıfı ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar paylaşıldı. LG G9 kılıfı ile birlikte görüntülenerek tasarım anlamda nasıl olacağı da görülmüş oluyor.

LG G9 Kılıfı Sızdırıldı

Tasarımla ilgili görselleri daha önce sızdırılan yeni amiral gemisi modelin kılıfıyla birlikte sızdırılması, tasarımı daha da netleştirdi. Akıllı telefonlar için daima sızdırılan tasarım görselleri bazen doğru olmasa da “kılıf” ile paylaşılan görseller tasarımı doğruluyor.

Kılıfla ilgili olarak tasarım detaylarına baktığımızda amiral gemisinde 4 arka kamera olacağı görülebiliyor. Yanlarda bulunan ses açma-kapama tuşlarının yanı sıra akıllı telefonun üzerinde parmak izi teknolojisi bulunmuyor. Günümüzde amiral gemisinde yeni yeni görmeye başladığımız ekran içine gömülü parmak izi teknolojisinin LG G9 modelinde de olacağı anlaşılıyor. Asla taviz vermeyen LG, bu amiral gemisi modelinde de 3.5 mm kulaklık girişine yer vermeye devam edecek.

Teknik özellikler bakımından 6.8 inç büyüklüğünde ekran ile geleceği söylenen amiralde muhtemel olarak en son işlemci Qualcomm Snapdragon 865 yer alacak. Dahili depolama tarafında 128 GB hafıza ile gelmesi beklenen modelde 6 GB RAM kapasitesi bulunacak. Kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkış yapacak akıllı telefonun batarya kapasitesinin 4000 mAh olması “artık” düşünülmeye başlandı.

Amiral gemisi, V serisinin yeni amiral adayı LG V60 ThinQ ile birlikte İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan MWC 2020 etkinliğinde tanıtılacak.