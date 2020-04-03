LG G9 Özellikleri Hayal Kırıklığına Uğratabilir!

Yeni G serisi amiral gemisi model olarak bildiğimiz LG G9 için yeni bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerdeki detaylara göz attığımızda yeni akıllı telefonun amiral gemisi değil, orta-üst segment bir akıllı telefon olarak geleceği görülüyor. LG G9 özellikleri çoğu bekleyen kişi için güzel olmayabilir.

LG G9 Özellikleri Amiral Gemisi Niteliğinde Olmayacak

Daha önceki yapmış olduğumuz haberlerde LG G9 özellikleri ile LG V60 ThinQ özellikleri aynı olacağı vurgusunu yapmıştık. İki modelin de aynı olacağı çok konuşulmuştu hatta iki modelle ilgili görseller de sızdırılmıştı. Yeni sızdırılan bilgilerde LG G9 ThinQ için yeni özellikler ortaya çıktı.

Akıllı telefon modelinin ekran bilgilerine baktığımızda 6.7 – 6.9 inç arasında geleceği konuşuluyor. Ekran çözünürlüğüne baktığımız zaman telefonun 1080p yani HD+ çözünürlükle geleceği detayı yer alıyor. Amiral gemilerinde her zaman en son nesil işlemci yer alır ama G9 ThinQ için bunu söyleyemiyoruz. Bilgiler arasında akıllı telefonun işlemci platformu Qualcomm Snapdragon 765G olarak belirtiliyor.Akıllı telefonun kamera ve diğer teknik özellikleri konusunda değişiklik bilgisi bulunmazken batarya kapasitesinde 4000 mAh olacağına vurgu yapılıyor. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi de yer almazken fiyatıyla ilgili tahminlerde bulunuluyor.

Yabancı kaynaklara göre akıllı telefon piyasaya 700$ fiyat etiketiyle sunulacak. Geçen sene tanıtılan LG V50 ThinQ modelinin satış fiyatının 800-850$ arasında olması, LG G9 ThinQ modelinin özellikler konusunda tam olarak nasıl olup olmayacağını düşündürüyor.