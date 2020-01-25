LG G9 ThinQ Özellikleri Nasıl Olacak?

2020 yılının yeni G serisi amiral gemisi akıllı telefonu LG G9 ThinQ teknik özellikleri ve fiyatıyla hemen hemen belli oldu. Yabancı kaynaklar tarafından yapılan sızıntılar, akıllı telefon modelini neredeyse tümüyle ortaya çıkardı. Tüm bilgiler toplandığında şekillenen telefonun bilinen her detayını sizler için paylaştık.

LG G9 ThinQ Özellikleri

Yeni akıllı telefonun ekran tarafına baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüklü OLED ekran ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarım olarak damla çentikli ekran ile gelen modelde, diğer amiral gemileri gibi 19,5:9 Full Vision format özelliği de yer alacak.

Donanım tarafına indiğimizde Qualcomm firmasının en son işlemcisi Snapdragon 865 ile gücünü alacak telefonda Adreno 650 GPU grafik biriminde görev alacak. Akıllı telefonun depolama kapasitesi 128 GB olarak belirtilirken 6 GB RAM kapasitesi yer alacak. İşletim sistemi tarafında UX 9.0 destekli Android 10 ile gelecek amiralde 4000 mAh batarya kapasitesi olması bekleniyor.

Amiral gemisinin multimedya alanındaki özellikleri, diğer modellerde olduğu gibi çok gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. LG G8 ThinQ modelinde yer alan avuç içi güvenlik sistemi, DTS:3X Surround ses sistemi, Boombox hoparlör ve IP68 sertifikası gibi çok özellik bulunacak.

Kamera tarafında arkada harikalar yaratacağı düşünülen telefonda toplamda 5 kamera yer alacak. Arka taraftaki 4 arka kamera ile birlikte fotoğrafçılığı konuşturacak modelin ön tarafında tek selfie kamerası yer alacak.