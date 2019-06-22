LG G9 ThinQ Sızdırıldı!

Firmanın yeni amiral gemisi LG G9 ThinQ ile ilgili ilk bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerde akıllı telefon modeliyle ilgili birkaç tasarımsal ve tekniksel bilgiler paylaşıldı.

LG G9 ThinQ Quadruple Kamerayla Gelebilir

Akıllı telefonun fiyatıyla ilgili olarak yapılan tahminlere göre 899$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Zira LG G6 modeli 650$ fiyat etiketiyle, LG G7 ThinQ 750$ fiyat etiketiyle ve LG G8 ThinQ 850$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Her sene geleneksel olarak MWC etkinliğinde akıllı telefon tanıtımı yapan firma, bir tek LG G7 ThinQ modelinde bunu uygulamamıştı. Bunu tekrarlamayan firma, 2020 yılında yapılacak MWC 2020 etkinliğinde Barselona‘da 24 Şubat tarihinde tanıtılacağına yüksek ihtimal olarak bakılıyor.

Tasarımsal sızıntılara bakıldığında akıllı telefonun arkasında 4 kameranın bizi beklediği görülüyor. Patent olarak 16 arka kameralı akıllı telefon patentini alan firmanın yeni amiralinde kullanıp kullanmayacağı hala bilinmiyor. Ön kamerasına bakıldığında çentikten kurtulduğu görülen firmanın yeni modelinde çentik benzeri ekrana gömülü çift selfie kamerası bulunuyor.

LG G9 modelinde kullanılacak olan ekranın OLED ekran teknolojisi olacağı kesin olarak düşünülüyor. Her ne kadar Samsung’un AMOLED ekranlarından iyi olmasa da güçlü bir parlaklıkta ekranın bizleri karşılacağı bekleniyor. Bunun yanı sıra Galaxy Note 10 modelinde 3.5 mm kulaklık girişi tarih olabilecekken LG tarafında bu özellik devam ettirilecek. Bu kulaklık girişi özelliğinin devam ettirilmesi de LG tarafına avantaj sağlayacak.

Arayüz tarafında yeniliğe gideceği sızıntıları da paylaşılan Güney Koreli firmayla ilgili olarak farklı bir arayüz tasarımı oluşturacağı söylentileri dolaşıyor. Teknoloji için önemli etken arz eden karanlık mod özelliğinin G9 ThinQ modelinde basic (temel) olarak geleceği belirtiliyor.

Ekran, işlemci, RAM, depolama ve batarya gibi teknik özellikleri henüz bilinmeyen akıllı telefonun kutudan Android 10 Q işletim sistemi ile çıkması kesin olacak.