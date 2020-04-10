LG G9 ThinQ Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Firmanın yeni orta-üst segment akıllı telefonu LG G9 ThinQ tanıtım tarihiyle ilgili bilgi sızdırıldı. 2019 yılının son ayından itibaren çeşitli bilgileri sızdırılan yeni modelin özellikleri de Nisan ayının başında kesinleşmişti. Bu bilgiden sonra tanıtım tarihi de belli oldu.

LG G9 ThinQ Tanıtım Tarihi Açıklandı

Yapılan sızıntılara göre LG G9 tanıtım tarihi 15 Mayıs 2020 olarak belirtiliyor. V serisi amiral gemisi model LG V60 ThinQ ile ilgili benzer olacağı çok konuşulan modelin tanıtım tarihi kendisi için son olabilir. Çeşitli kaynaklarda yapılan haberlerde Güney Koreli firmanın LG G serisine son vereceği konuşuluyordu. Bu bilgiler doğrultusunda seri, LG G9 modeliyle son bulacak gibi görünüyor.

LG G9 teknik özelliklerine baktığımız zaman bizi büyük bir ekran karşılayacak gibi görünüyor. Belirsizliğini koruyan ekran boyutu, paylaşılan bilgilerde 6.7 – 6.9 inç aralığında olacak. İşlemci tarafında Qualcomm platformunun son işlemcisini kullanacağını çokça konuştuğumuz model, orta-üst segment işlemci olan Snapdragon 765G ile birlikte gelecek. Çözünürlük tarafında 1080p FHD+ çözünürlük ile gelecek modelin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özellikleriyle geleceği düşünülüyor.

Kamera tarafında LG V60 ThinQ gibi olacak modelin batarya kapasitesi 4000 mAh olacak. İşletim sisteminde Android 10 yüklü gelecek akıllı telefonda multimedya alanı LG G8 ThinQ gibi çok geniş ve neredeyse aynı olacak. Bu teknik özellikleriyle birlikte fiyat tahmini yapılan G9 ThinQ modelinin satış fiyatı etiketi 700-720$ arasında olabilir.