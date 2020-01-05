2020 yılının yeni amiral gemisi modeli LG G9 ThinQ ile ilgili etkinlik günü yaklaştıkça sızıntılar paylaşılmaya devam ediliyor. Yeni paylaşılan bilgilerde LG G9 ThinQ tasarım görselleri sızdırıldı. Görsellerin detayına inildiğinde yeni amiralin 4 arka kamera ile geldiği görülüyor.

LG G9 ThinQ Tasarım Detayları

Yeni amiral gemisi ile ilgili uzun süredir paylaşım yapmayan yabancı kaynaklardan en önemli sızıntı paylaşımı geldi. Akıllı telefon modelinin tasarımıyla ilgili görselleri ve birkaç teknik özelliği bilgisi verildi.

Ekran tarafında damla çentikli tasarım ile geleceği düşünülen telefonun ekran büyüklüğü 6.8 inç olarak belirtiliyor. İşlemci tarafında Qualcomm firmasının yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile performansını gösterecek olan amiralde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özellikleri bekleniyor.

Kamera tarafında çift LED flash desteğine sahip 4 arka kamera ile geleceği gösterilen modelde sadece tek selfie kamerası bulunuyor. Çözünürlükleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmayan kameraların sırasıyla ana kamera, geniş açılı kamera, telephoto ve bokeh özellikleriyle donanımlı olarak geleceği düşünülüyor.

Multimedya alanında amiral gemisi modelin, LG G8 ThinQ gibi Sound-On Display teknolojisi ile geleceği söyleniyor. LG firmasının vazgeçilmezi olarak anılan 3.5 mm kulaklık girişini yine bu modelde de gönül rahatlığıyla görebileceğiz. İşletim sistemi tabanında Android 10 yüklü gelecek akıllı telefonda 4000 mAh bataryanın artık mucize olmayacağı ve kesin olarak geleceği gözüyle bakılıyor.