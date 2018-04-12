LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi Açıldı

LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi
LG G7‘nin 2 Mayıs lansmanından önce, şirket akıllı telefonlarına yazılım güncellemeleri oluşturma ve yayınlama sürecini geliştirmeye odaklanmış Güney Kore’deki merkezindeki yeni bir “Global Yazılım Güncelleme Merkezi” nin açılışını duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi, hedef oldukça basit: “Müşterilere dünya çapında daha hızlı, mobil işletim sistemi ve yazılım güncellemeleri sunma.”
Yazılım Yükseltme Merkezi, sadece LG akıllı telefonlar için düzenli işletim sistemi güncellemeleri geliştirme ve teslim etmekle değil, aynı zamanda sürekli olarak donanım ve yazılım güncellemeleri sonrasında istikrar ve uyumluluğu test ederek LG cihazlar üzerinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamaktan da sorumlu olacak.
Merkezin oluşturulmasındaki amaç, LG’nin dünya çapındaki müşterilerine kaliteli hizmeti aynı düzeyde almasını sağlamak.
G6’nın halen Oreo’ya sahip olmaması nedeniyle LG halen tepki alması, Şirketin geçmişte bir Nexus partneri olması aynı zamanda telefonlarını piyasaya süren ilk şirketlerden biri olmasına rağmen bu konuda olumsuz güncelleme kaydı var. LG mobil cihazları için, güvenlik güncellemelerinin akışını sağlayarak, tutarlı platform güncellemeleri elde etmek için düzenli olarak mücadele etmesine rağmen işletim sistemi güncellemelerinde yavaş kaldığı bilinmektedir.
LG ayrıca, zaman içinde yazılım konularıyla ilgili olarak da bir takım şansızlığa maruz kaldı, istenileni veremeyen satış rakamları, bazı modellerde çıkan sorunlar ve sorunların çözümü bu merkezin ana konuları arasında. Yazılım Yükseltme Merkezi, aynı zamanda, “güncellemelerden sonra donanım ve yazılım arasındaki uyumluluk ve uyumluluğun sürekli olarak test edilmesiyle LG cihazlarında tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamaktan sorumlu olmak” olan en önemli noktayı hedef olarak belirlemiş durumda.
LG G6 Oreo Güncellemesi Yakında Geliyor
Yeni Yazılım Yükseltme Merkezi’nin ilk görevi, LG’nin Nisan ayı sonunda bitirip ve piyasaya süreceği G6 Oreo Güncellemesi. Bu, G6’larına güncelleme bekleyenlere güzel bir umut ışığı olacak, bu güncelleme aynı zamanda Yazılım Güncelleme Merkezinin tamamlandıktan sonra ilk testi olacak. Bilindiği üzere, Eylül ayında Nougat’ta piyasaya sürülen LG V30, Mart ayı sonunda Oreo almaya başlamıştı.
LG Electronics’in CEO’su Jo Seong-jin, satış sonrası desteğin iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunu açıkça belirtti: “Kararlı ve tutarlı güncellemeler, LG akıllı telefonların uzun ve güvenilir ömürleri olduğunu müşterilerimize gösterecek.”
Samsung S6 kullandim, Lenovo P1 Pro kullandim, Asus ZenPhone kullandim ve tum bu android deneyimlerimin basinda Nexus 4 ile basladim. Nexus 4’e ise Iphone 4’den gectim.
Su an yaklasik 5 aydir LG G6 kullanmaktayim. Hayatimda iki telefonu kullanirken zevk aldim ilk Iphone 4 digeri ise Nexus 4. Ve su an hayatimda 3. Bir telefon oldu bana o ilk iki telefonun kullanim rahatligini, zevkini tekrardan hissettiren. Oda LG G6. Simdi Android 8 ve belliki ileride Android 9 destegi ile daha uzunca zaman zevkini cikartacagim gibi geliyor.
Lg benim için bitmiştir.
Hala G4’e android 7 veremeyen bir firmadan yenilik beklememek gerekir.
Lg gibi bir firma geç bile kaldı bence. Böyle birşey bekleniyordu açıkçası.
Millet nerdeyse 9.0 alacak biz lg v20 kullanıcıları hala 8.0 a geçemedik ne kadar komik bide yazılım merkezi açıyorlar şimdiye kadar neredeydiler