LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi Açıldı

LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi

LG G7‘nin 2 Mayıs lansmanından önce, şirket akıllı telefonlarına yazılım güncellemeleri oluşturma ve yayınlama sürecini geliştirmeye odaklanmış Güney Kore’deki merkezindeki yeni bir “Global Yazılım Güncelleme Merkezi” nin açılışını duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi, hedef oldukça basit: “Müşterilere dünya çapında daha hızlı, mobil işletim sistemi ve yazılım güncellemeleri sunma.”

Yazılım Yükseltme Merkezi, sadece LG akıllı telefonlar için düzenli işletim sistemi güncellemeleri geliştirme ve teslim etmekle değil, aynı zamanda sürekli olarak donanım ve yazılım güncellemeleri sonrasında istikrar ve uyumluluğu test ederek LG cihazlar üzerinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamaktan da sorumlu olacak.