İlk olarak LG G5 ile hayatımıza giren Hi-Fi plus modülü şimdilerde LG V20 ile karşımıza çıkıyor. LG V20 ülkemizde müthiş bir kampanya ile satışa sunulmaya başladı. LG V20 satın alan kullanıcılara üç muhteşem aksesuar hediye ediliyor. LG Hi-Fi Plus, B&O Play H3 Kulaklık ve LG 360 Cam gibi bir birinden güzel ve kullanışlı aksesuarları LG V20 akıllı telefonuna ilk sahip olan kullanıcılara bir hediye paketi içerisinde armağan ediliyor.

LG Hi-Fi Plus Özellikleri ve İncelemesi

Akıllı telefonunuzda müzik dinlemeyi çok seviyorsanız, bu ürünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. LG kullanıcılarının 2016 yılı itibari ile LG G5 modeli ile birlikte Hi-Fi Plus modülünü de tanımış oldu. LG G5 ile LG V20 kullanıcıları hediye olarak gelen aksesuar oldukça kullanışlı.

LG Hi-Fi Plus Teknik Özellikleri

Boyutları: 43.45 Yükseklik, 73.9 Genişlik, 7.38 Kalınlık

Renk: Siyah

Yonga Seti: ES9028C2M + Sabre 9602C

Bağlantı Özellikleri: USB TyPE-C 2.0

LG Hi-Fi Plus en son teknolojiye sahip taşınabilir Yüksek Kaliteli (Hi-Fi DAC) Dijital-Analog dönüştürücüdür. Mevcut ses dosyalarınızı, Orijinal ses en yakın kalitede oynatır. Hi-Fi plus’ın en büyük özelliği 32Bit çıkışa sahip olmasıdır. 32Bit ses kalitesini desteklemeyen tüm Android akıllı telefonlarında kullanıldığı zaman ses kalitesini orijinal ses yakın bir kaliteye taşır. Kulaklık veya Hoparlör gibi ses cihazlarına bağlayarak yüksek kaliteli zengin ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

LG Hi-Fi Plus Kutu İçeriği

Hi-Fi Plus’ın kutu içeriğine baktığımız zaman içerisinden 1 Adet Bağdaştırıcı USB kablo çıkıyor. Usb kablonun bir ucu TyPe-C diğer ucu USB TyPE-B (micro usb) çıkışı mevcuttur. Bazı kullanıcılar Hi-Fi Plus modülünü LG V2O modelinde kullanamadıklarını ve kutu içerisin’den çıkan USB kablonun bir ucu micro usb olduğu için telefona bağlayamadıklarını görüyoruz. LG V20 modelinde donanım olarak Hi-Fi DAC modülü bulunduğu için ayrıca bu modülü kullanmanıza gerek yoktur. Daha fazla detay için LG V20 Hi-Fi Plus Modülü Nasıl Kullanılır? makalemizi okuyabilirsiniz. Kutu içerisinden standart olarak çıkan Kullanım kitapçığı ve garanti belgesi bulunmaktadır. Ayrıca Hi-Fi Plus için bir adet deri kılıf da bu kutu içerisinde bulunmaktadır.

B&O Play H3 Kulaklık Özellikleri ve İncelemesi

Bang & Olufsen imzalı B&O H3 kulaklık ile LG Hi-Fi Plus modülü birleştiği zaman dinlediğiniz müziğin kalitesini en iyi şekilde alacaksınız. Kulaklığın fiyatından bahsedecek olursak 699 TL gibi bir rakama satışı yapılıyor. 3.5MM kulaklık girişine sahip B&O H3 kulaklık tüm LG modelleri için uyumludur. Hi-Fi Plus modülünü kullanmadan da bu kulaklığı kullanarak yüksek ses kalitesine ulaşabilirsiniz. Kulaklıkların yapısı olarak cebinizde kablo karışıklığına yol açması bizi çileden çıkaran bir durum. B&O H3 ile bu durumu biraz daha az yaşayabilirsiniz ama tam anlamıyla kablolar bir birine karışmıyor diyemeyiz.

B&O Play H3 Kulaklık Kutu İçeriği

B&O Play H3 kulaklık kutu içeriğinde Kulak genişliğine göre kullanacağız 8 Farklı kulak için koruyucu plastik çıkıyor. B&O H3 kulaklığınızı taşımanız için bir adet kadife kumaş’dan yapılmış koruyucu kılıf çıkıyor. Yine standart olarak garanti belgesi ve kullanım kılavuzu da kutu içerisinde yer alıyor.

LG Hi-Fi Plus ve Bang & Olufsen H3 Play Editör Yorumu

LG G4 ile yaklaşık bir haftadır Bu iki aksesuarı kullanıyorum. Ses kalitesinde muazzam bir artış bulunuyor. Kulaklığın kalitesi ilk dinlediğiniz müzik ile hemen anlaşılıyor. Hi-Fi Plus modülü ile birleşince ses kalitesi 32Bit seviyesine yükseliyor. Yüksek ses’de müzik dinlemesini seven kullanıcılar için bu iki aksesuar vazgeçilmezleri olacaktır. LG G4’e usb kablo ile bağlayıp birde H3 kulaklığı Hi-Fi Plus modülüne bağladığınızda avucunuzda birde telefon olduğunu düşürsek kullanım açısından biraz kullanıcıyı zorluyor diyebilirim. Bu konuda sorun olmadığını düşünüyorsanız arkanıza yaslanıp müziğin keyfini çıkarmak kalıyor.