LG Teknik Servis İLETİŞİM

Geçtiğimiz ay sizinle paylaştığımız ”LG Infogram Yarışması Çok Yakında Başlıyor” haberini duyurmuştuk. Kendine ve bilgisine güvenen herkesin katılabileceği, süper hediyelerin bulunduğu Infogram yarışmasında bilginizi test edebilir ve kazandığınız puanlar ile hediyeler alabilirsiniz.

LG İnfogram Nedir?

LG İnfogram, bildikçe kazandıran bir bilgi yarışması platformudur. Spordan sanata, bilimden tarihe çeşitli kategorilerde seçeceğiniz soruları doğru cevapladıkça puan ve coin kazanırsınız. Kazandığınız puanlarla arkadaşlarınızla yarışırken, coin’leri de sanal mağazadan seçeceğiniz ürünleri almak için kullanabilirsiniz!

LG İnfogram Hediyeler

LG G5 Cep Telefonu

LG Tone Platinum Bluetooth Kulaklık

Alpha 4 Buzdolabı

LG Bulaşık Makinesi

LG Premium İndirim Kuponu

32” LG Smart Tv

55” LG Smart Tv

Yarışma Kategorileri

Tarih

Genel Kültür

Spor

Sanat

Bilim

Yarışamaya Buradan katılabilirsiniz.