LG Teknik Servis
İLETİŞİM
Geçtiğimiz ay sizinle paylaştığımız ”LG Infogram Yarışması Çok Yakında Başlıyor” haberini duyurmuştuk. Kendine ve bilgisine güvenen herkesin katılabileceği, süper hediyelerin bulunduğu Infogram yarışmasında bilginizi test edebilir ve kazandığınız puanlar ile hediyeler alabilirsiniz.
LG İnfogram Nedir?
LG İnfogram, bildikçe kazandıran bir bilgi yarışması platformudur. Spordan sanata, bilimden tarihe çeşitli kategorilerde seçeceğiniz soruları doğru cevapladıkça puan ve coin kazanırsınız. Kazandığınız puanlarla arkadaşlarınızla yarışırken, coin’leri de sanal mağazadan seçeceğiniz ürünleri almak için kullanabilirsiniz!
LG İnfogram Hediyeler
- LG G5 Cep Telefonu
- LG Tone Platinum Bluetooth Kulaklık
- Alpha 4 Buzdolabı
- LG Bulaşık Makinesi
- LG Premium İndirim Kuponu
- 32” LG Smart Tv
- 55” LG Smart Tv
Yarışma Kategorileri
- Tarih
- Genel Kültür
- Spor
- Sanat
- Bilim
Yarışamaya Buradan katılabilirsiniz.