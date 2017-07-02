[K425] LG K10 2016 Avrupa Android 7.0 Güncellemesi Almaya Başladı

Haziran ayı ortalarında LG K10 AT&T modeli Android 7.0 Nougat güncellemesini alamya başlamıştı. Aradan geçen kısa bir süre sonra LG K10 Avrupa modeli K425 modelide Android Nougat ile tanıştı. LG’nin en iti giriş orta seviye akıllı telefonlarından LG K10 OTA güncellemesiyle Android 7.0 Nougat almaya başladı.

LG K10 K425 Android 7.0 Güncellemesi

Android Nougat güncellemesi, ilk olarak Haziran ayında ABD’de satılan AT&T modellerinde başladı. Şimdi, doğrudan OEM’den (Orijinal Ekipman Üreticisi) çıkan güncelleme, Avrupa ülkelerine taşınıyor ve güncellemeyi alan ilk ülkelerden biri Yunanistan oluyor. . ABD güncellemesinden farklı olarak, Avrupa OTA güncellemesi ile yapı numarasını NRD90U ve Yazılım sürümünü de K42520c olarak değiştirecek. Güncelleme panelinde görünen paket yaklaşık 1,22GB boyutundadır. Güvenlik düzeltme eki sürümü, Nisan 2017 güncelleştirmesiyle birlikte geliyor.

Yayın tarihi: 1 Temmuz 2017

1 Temmuz 2017 Android sürümü: 7.0

Güvenlik yama : 1 Nisan 2017

1 Nisan 2017 Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1

MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 Çekirdek sürümü: 3.10.49

3.10.49 Derleme numarası: NRD90U

NRD90U Yazılım versiyonu: K42520c

K42520c Dosya boyutu: 1.22 GB

LG K10 2016 V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 2016 model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;