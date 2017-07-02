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[K425] LG K10 2016 Avrupa Android 7.0 Güncellemesi Almaya Başladı

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Haziran ayı ortalarında LG K10 AT&T  modeli Android 7.0 Nougat güncellemesini alamya başlamıştı. Aradan geçen kısa bir süre sonra LG K10 Avrupa modeli K425 modelide Android Nougat ile tanıştı. LG’nin en iti giriş orta seviye akıllı telefonlarından LG K10 OTA güncellemesiyle Android 7.0 Nougat almaya başladı.

LG K10 K425 Android 7.0 Güncellemesi

Android Nougat güncellemesi, ilk olarak Haziran ayında ABD’de satılan AT&T modellerinde başladı. Şimdi, doğrudan OEM’den (Orijinal Ekipman Üreticisi) çıkan güncelleme, Avrupa ülkelerine taşınıyor ve güncellemeyi alan ilk ülkelerden biri Yunanistan oluyor. ABD güncellemesinden farklı olarak, Avrupa OTA güncellemesi ile yapı numarasını NRD90U ve Yazılım sürümünü de K42520c olarak değiştirecek. Güncelleme panelinde görünen paket yaklaşık 1,22GB boyutundadır. Güvenlik düzeltme eki sürümü, Nisan 2017 güncelleştirmesiyle birlikte geliyor.

  • Yayın tarihi:  1 Temmuz 2017
  • Android sürümü:  7.0
  • Güvenlik yama:  1 Nisan 2017
  • Ana bant sürümü:  MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1
  • Çekirdek sürümü:  3.10.49
  • Derleme numarası:  NRD90U
  • Yazılım versiyonu:  K42520c
  • Dosya boyutu:  1.22 GB

LG K10 2016 V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 2016 model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

  • Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
  1. Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
  2. Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
  3. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.

14 Comments

  3. Merhaba lg g4 nougat hala gelmedi 2 senelik bi telefon olmasına rağmen güncelleme alamadı henüz bundan sonra lg kesinlikle ama kesinlikle almam

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    1. Tarih olarak henüz bir bilgi bulunmamaktadır ancak LG K10 2016’nın diğer modellerine 7.0 Nougat güncellemesi gelecektir.

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    1. Haftalardir her 10 dk da bir siteyi kontrol ediyorum h960a icin. Tr versyonunu atmak istedim olmadi. Kafayi yedik bekle bekle 🙂

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    2. LG V10 H960 ve H960A modelleri için henüz güncelleme yayımlanmadı. Güncelleme bilgisi elimize ulaştığında sitemizde paylaşmış olacağız. Takipte kalın.

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