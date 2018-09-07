LG K10 2017 Android Oreo Güncellemesi Avrupa’da Dağıtılıyor

LG K10 2017 modeli için Güney Koreli firma start verdi. Uzun süredir beklenen Android Oreo güncellemesi LG K10 2017 EUR modeller için dağıtılmaya başlandı. Tıpkı LG V20 modeli gibi bir hüsran yaşayan 2017 akıllı telefon modeli için güncellemede sürpriz yaşanıyor. Bu sürpriz LG K10 2017 Android Oreo güncellemesinin versiyonu oluyor.

LG K10 2017 Android Oreo Güncellemesi Dağıtımı Başladı

Dağıtılan LG K10 2017 Android Oreo güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. Özellikle güvenlik ve iyileştirme güncellemeleriyle geçiştirilen akıllı telefon modeli için Android 8.1 Oreo güncellemesi dağıtımı başlatıldı. Şok bir şekilde gelişen bu dağıtımın aynısı LG Q6 modelinde de gerçekleştirildi. Yapılan dağıtımla birlikte LG K10 2017 M250N modelleri için yeni güncelleme veriliyor. Ülkemiz modeli olan LG K10 2017 M250Y için ne zaman geleceği bilinmiyor.

Android sürümü: 8.1.0 Oreo

Yazılım Sürümü: M250N20b

M250N20b Kernel Sürüm: 3.18.79

3.18.79 Yapım Numarası: O11019

O11019 Güvenlik Yaması : 01.08.2018

: 01.08.2018 Dosya Boyutu : 1.8 GB

1.8 GB KDZ linki : M250n20b_00_OPEN_EU_OP_0813.kdz

LG K10 2017 Android Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncelleme kullanıcılar için OTA üzerinden indirmeye ve kurulmaya sunuldu. Bu işlemi yapmak isteyenler Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etsin.

OTA ile güncellemeyi alamayanlar bilgisayar üzerinden LG Bridge programını kullanarak güncelleme taraması yapsın. Bu programla tarama yapmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza programı kurun.

Bilgisayar üzerinden LG Bridge ile de başarılı olamayan LG K10 2017 kullanıcıları, kendileri manuel olarak yükleme yapabilir. Bunun için yine bilgisayardan yardım alarak LG UP programının kullanılması gerekmektedir. Bu programla ilgili bilgileri edinmek ve bilgisayara kurulumunu gerçekleştirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;