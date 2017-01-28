LG K Seri akıllı telefonlarında K10 modelinin yeni serisi olan LG K10 2017 modeli için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı. K10 2017 tanıtım videosunda geniş açılı ön kameranın kullanım kolaylıklarına vurgu yapıyor. Geniş açılı kamera ile selfie çubuklarına veda edebilirsiniz. Grup Selfie çekimlerinde geniş açılı kamera sayesinde daha geniş fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında piyasaya sürülen LG K10 modelinin bu yıl yeni serisi LG K10 2017 ile dahada gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor.

LG K10 2017 Özellikleri

LG K10 2017 modeli 720 x 1280 çözünürlükte, 5.3 inç ve 2.5D kavisli ekrana sahip giriş seviyesi bir cihaz. 1.5GHz CPU ve Mali-T860 MP2 GPU özellikli bir MT6750 SoC. 2GB RAM ve 32GB dahili bellek ile birlikte geliyor. 5MP ve geniş açılı ön kamerası ile 13MP ana kameraya sahip. 2800mAh pil kapasitesi ile Android 7.0 nougat yazılımına sahip.

LG K10 2017 şubat veya mart ayının başlarında ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

LG K10 (2017) Geniç açılı kamera özellikleri videosu