LG K10 2018 CES Fuarında Boy Gösterebilir!

LG, 2018 yılı için hazırlıklarını sürdürürken işleri biraz daha sıkıtı tutuyor gibi. Henüz piyasaya süreceği yeni cihazların sızıntıları hala İnternet’e düşmüş değil. Son gelen bilgilere göre Ocak ayında düzenlenecek olan Ces 2018 fuarında LG, orta seviye akıllı telefonlarını tanıtılacağı düşünülüyor. 2016 yılında satışa sunulan LG K10 modelinin yeni bir versiyonu 2018 yılında karşımıza çıkacak gibi.

LG K10 2018 Ces Fuarında Tanıtılacak

LG Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında genelde orta seviye akıllı telefonlarının tanıtımını yapıyor. Önümüzdeki ay tanıtımı yapılması planlanan yeni modelin adı LG K10 2018 olacak. LG’nin orta seviye telefonu olan K serisi’nin modernleştirilmiş 2018 versiyonu ile sunulması bekleniyor. Özellik olarak bakıldığında ise 18:9 ekran oranı, çerçevesiz tasarım gibi özellikleri bulunmayacak; 5.3 inç Full HD ekran, 1.2 GHz quad-core işlemci, 3 GB RAM, 32 GB hafıza kullanılması tercih edilecek gibi gözüküyor.

LG, 18:9 FullVision ekran özelliğine sahip orta seviye bir akıllı telefon modeli ile de karşımıza çıkabilir. LG K8 için yeni modern bir tasarım ile 2018 yılına giriş yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Aynı zamanda Stylus serisi içinde dördüncü versiyonunu kullanıcıların beğenisine sunabilir.

Önümüzdeki günlerde LG, 2018 yılında piyasaya süreceği orta seviye akıllı telefonlar hakkında daha fazla sızıntı ve bilgi gelecek gibi görünüyor.