LG K10 2019 Modeli Geliyor!

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Her sene yeni bir modeli çıkan LG K10 serisinin yeni modeli yola çıktı. Yeni akıllı telefon modeliyle ilgili sızdırılan bilgilerde teknik özellikleri de ortaya çıktı. Güney Koreli firmada LG K10 2019 modelinin tanıtımına hazırlanıyor.

LG K10 2019 Modeli Tanıtılacak

İlk olarak LG K10 2016 ile başlayan macera her yıl CES etkinliklerinde sürdürüldü ve LG K10 2017 ve LG K10 2018 modelleriyle devam etti. Firma, bu yılda CES 2019 etkinliğini seçerek yeni akıllı telefon modeli LG K10 2019 tanıtımını gerçekleştirecek. Birkaç özelliği de belli olan yeni modelin Amerika’daki modeliyle LMX410TK (LG K30 2018) ile ortaya çıktığı görüldü. Yeni akıllı telefonun sızdırılan belgelerinde

LMX420 model numarasına rastlanıyor.

LG K10 2018 modeline ait prototip.

Kaynak: TechRadar

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Henüz teknik özellikleri net belli olmayan akıllı telefonun CES 2019 etkinliğinde tanıtılırken Android 9.0 Pie işletim sistemiyle tanıtılacağı belirtiliyor. Fiyatı konusunda henüz kesin bir bilgi olmayan modelin orta segmentin altına hitap edeceği söyleniyor.