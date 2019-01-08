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LG K10 2019 Teknik Özellikleri Belli Oldu!

By Ahmet Dizdar
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Yeni akıllı telefon modeli LG K10 2019 teknik özellikleri ile ilgili gelişme oldu. Firmanın CES 2019 etkinliğinde tanıtacağı akıllı telefon modeliyle ilgili bazı özellikler belli olmaya başladı.

LG K10 2019 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefon modeli LG K10 2019 teknik özellikleriyle ilgili birkaç şey belli oldu. Diğer modeller gibi aynı özelliklere de sahip olan modelin çok fazla bir yeniliği bulunmuyor. İlerleyen günlerde sızabilecek yeni özelliği olup olmadığı belli olmayan modelin giriş segmentine hitap eden özellikleri bulunuyor.

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Ekran tarafında 5.3 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelecek modelin çözünürlüğü ise 1280 x 720p (HD) olacak. Kameralar tarafında her iki açıda da tek lens ile gelen modelin arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde olacak. Ön kamerasıyla ilgili bilgi bulunmayan akıllı telefonun işletim sisteminde Android 9.0 Pie olması bekleniyor.

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LG K10 2019 modelinin sınıfını belirleyen işlemcisi oluyor. Düşük bir işlemci ile gelecek telefonda Qualcomm Snapdragon™ MSM8917 çipseti yer alacak. Halk arasındaki adı Qualcomm Snapdragon 425 olan çipset, 4 çekirdekli olup her çekirdeği 1.4 GHz frekansında çalışmaktadır. Depolama birimi 32 GB olacak modelin micro SD kart desteği olacak. Batarya tarafında 2880 mAh kapasite barındıracak K10 2019’da sadece 2 GB RAM belleği yer alacak. Günümüzde giriş segmentinin 3 GB RAM belleğe geçmesi LG K10 2019 modelini biraz geri atabilir.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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