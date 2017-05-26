LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG K10 yakın zamanda Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağı kesinleşti. Bugün, LG K10 için Android 7.0 Nougat yazılımı LG Open Source’da kod dağıtım web sitesinde LG K10 K428 ve MS428 için kaynak kodu yayınladı. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan ve Android Marshmollow yazılım sürümü kullanan akıllı telefon için yeni Android sürümü yakında yayımlanacak. Geçtiğimiz günceller’de LG V10 için Güney Kore’de Nougat güncellemesi başlamıştı. LG K8 modeli’de ABD’de Android 7.0 Nougat güncellemesini alıyor.

LG K10 Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor

LG’nin orta sekmen akıllı telefonu K10 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi alıp almayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyordu elimizde. LG bugün K10 modeli için resmi web sitesinde akıllı telefonun T-Mobile versiyonu için Nougat kaynak kodlarını yayımladı.

Open Source web sitesinde yayımlanan kaynak kodlarına göre LGK428SG_Nougat_Android_20c versiyon numarası ile Nougat güncellemesine kavuşacak. T-Mobile LG K10 modeli hali hazırda Android 6.0.1 Marshmallow sürümünü kullanıyor. En son güvenlik güncellemesini 27 Mart 2017 tarihinde K42810h versiyon güncellemesini almıştı.

LG K10 T-Mobile ve MetroPCS modelleri gelecek hafta Android 7.0 güncellemesini alacak. Avrupa ve Türkiye modellerinin önümüzdeki aylarda Nougat güncellemesine kavuşacağını düşünüyoruz.