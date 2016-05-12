LG K10 K420N için Versiyon güncellemesi yayımlandı. LG K10 K420N 10c versiyon güncellemesi Avrupa cihazlar için şuan yüklenebilir durumda. Ülkemizde satışı bulunan LG K10 K430TR için şuan bir güncelleme mevcut değil. K420 Modeli kullananlar için OTA üzerinden verilen güncellemeyi alamadıysanız LG Bridge aracılığı ile yükseltme işlemi yapabilirsiniz.

Yayımlanan ülke Almanya, diğer ülkeler için şuam güncelleme dağıtımı devam etmektedir. Macaristan, italya, polanya, portekiz, romanya, ispanya, birleşik krallık, yunanistan, isviçre, hollanda ülkelerinde kısa süre içinde yayımlanacak.

Manuel olarak yükseltmek isterseniz LG Up aracılığı ile aşağıda ki kzd. Dosyasını indirip manuel yükseltme yapabilirsiniz. Cihaz model numaranızı kontrol etmeyi unutmayın.  Farklı modellerde çalışmayacaktır.

Ülke: Almanya
Versiyon: v10c
Download: /K420n10C_00_0428.kdz

  • Furkan

    Bir şey sorucam benimde telefonum 420n modelinden, yazılım güncellemeden kontrol ettiğimde ‘cihazınız henüz kayıtlı değil’ diyor bunun anlamını bilen var mı?

  • Mustafa

    Hocam marshmallow un LG k10 a nasıl bi avantajı yeniliği oldu veya kötülüğü oldu anlatırmısınız size zahmet ona göre güncelleyecegim ayrıca harcadıgınız emekten dolayı teşekkür ederim

  • Mustafa

    Hocam ne zaman telefon üzerinden gelir bu güncelleme

  • Mustafa

    hocam peki LG k10 için telefondan yani ayarlardan bi güncelleme hiç yapılmıcakmı yoksa biraz beklersek ayarlardan da yapabilecezmi

    • Kerim Onaylar

      Telefonunuz üzerinden güncelleme gelecektir. Geldiğinde güncelleme merkezinden güncelleştire bilirsiniz.

      • Mustafa

        Peki hocam ne zaman gelecek çok surermi

  • Admin attığım yorumlara bi el atarmısın

  • Kardeşim işlemi yapıyorum lg mobile support toll açılıyor güncelleme yapıyor ama 3. Aşamaya gelince ” Contact the system administrator.. ” yazıyor öyle işlem yarıda kalıyor yapamıyorum yardım edermisiniz lütfen .

  • Kardeş yukarıda verdiğin kdz dosyası 16 gb versiyonlu telefonlar içinmi ?

  • Benim lg k420 oyunlarda kasmalar oluyor bildirim çubuğunu aşağıya çekerken bile hafif kasıyor bu 6.0 güncellemeyle düzelirmi? Arkadaşlar sizinde telefonunuzda bu ve buna benzer sorun varmı ?

  • Peki diyelim şimdi bu yeni 6.0 sürümünü beyenmedik eski sürümünü nereden bulacağız nereden indirip yükleyeceğiz

  • Mustafa

    Hocam bi video çekip atarmısın yapmaya tereddüt ediyoruz

  • Admin şimdi ben lg k420 aldım telefoncudan pasaport kaydı imeisi ve 2 yıl garantisi var şimdi ben bu kdz indirip kurarsam imeide ve garantide falan sıkıntı olurmu artı bide ayarlardan telefon Türkçeye çevrilebiliniyormu ?

    • Ahmet Dizdar

      LG Up ile yapacağınız güncellemelerde sıkıntı olmaz. Ayarlar-Genel-Dil ve Giriş bölümüne girip en baştaki seçeneğe girerek Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Utku

    Hocam merhabalar lg nin kendi sitesinde destekle irtibata geçmeye çalışıyorum ama model numarası sorduğunda giremiyorum çünkü LG k-10 420n görünmüyor. Telefon yazlımı 6 ya güncelleniyor diye sattılar ama 5.1.1 geldi 6 yapamıyorum. Bu konuya baktım ama şimdi ben telefonu buradan yükseltsem 6 ya garanti dışı kalırmı ya da ileride herhangi bir sıkıntı olurmu?

    • Merhaba,

      Bu yazılım LG K10 420N modeli için olduğundan dolayı yüklemenizde bir sakınca olmaz ve garantiye etkisi söz konusu bile olamaz

  • Metin

    Şimdi hocam dosyayı indirdimde şimdi bu v10c marshmellow mu oluyor? Birde nasıl kurucaz bunu?

  • Mustafa

    1gb lik dosyayı indirdikten sonra nasıl kuracaz

    • sitemizde bulunan LG Flash Tool ile ilgili makalemizden ya da LG UP ile ilgili makalemizden yararlanabilirsiniz

  • hidayet

    Kolay gelsin hocam. Ben şimdi lg k10 k420n sürümünü yurtdışından getirttim fakat imei pasaport kaydı yerine imei attırdım. şimdi ben bu linkteyi dosyayı indirip kursam 6.0 a yükselttiğimde acaba imei sıfırlanıyormu yoksa normal şekilde takrar kullanabilirmiyim ona göre kurup yüklicem. Teşekkür ederim.

    • Evet, IMEI atılmış cihazlara kdz yüklemek o cihazın klon IMEI numarasını siler.

      • hidayet

        Anladım. Peki şuan 5.1.1 yüklü 6.0 ile arasında ne gibi farklılıklar var sizce değer mi yükseltmeye ?

      • Çok fazla bir farklılık yok ufak tefek özellikler ekleniyor, şarj durumu iyileştiriliyor, yamalar yapılıyor, işlevsellik hızlandırılıyor. Memnun olmayıp geri dönme olasılığınız da olabiliyor

  • arman

    hocam mrb. bende bu 420n modeli k10 var. android sürümü 5.1.1 yüklü halde geldi. marshmelow 6.0 a güncelleme yerinden yapmayı her denediğimde ” Mevcut OS sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz.” diye yazı çıkıyor. bunu nasıl çözebiliriz.kamerası felan berbat gösteriyor çünkü. şu Downlad linki verdiğinizi indirsem program ile denesem 6.0 olurmu acaba telefon ? almanya felan demişsiniz pek anlayamadım .telefonun dili almanca mı olur yoksa türkçe olurmu ? biraz yardımcı olursanız çok iyi olur teşekkrler..

    • fatih

      indirip kurulumu yapın. almanca olması önemli değil sadece almanya için hazırlanmış rom anlamına geliyor. sonradan türkçe yapabilirsiniz. hiçbir farkı yok.