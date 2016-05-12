LG K10 K420N için Versiyon güncellemesi yayımlandı. LG K10 K420N 10c versiyon güncellemesi Avrupa cihazlar için şuan yüklenebilir durumda. Ülkemizde satışı bulunan LG K10 K430TR için şuan bir güncelleme mevcut değil. K420 Modeli kullananlar için OTA üzerinden verilen güncellemeyi alamadıysanız LG Bridge aracılığı ile yükseltme işlemi yapabilirsiniz.

Yayımlanan ülke Almanya, diğer ülkeler için şuam güncelleme dağıtımı devam etmektedir. Macaristan, italya, polanya, portekiz, romanya, ispanya, birleşik krallık, yunanistan, isviçre, hollanda ülkelerinde kısa süre içinde yayımlanacak.

Manuel olarak yükseltmek isterseniz LG Up aracılığı ile aşağıda ki kzd. Dosyasını indirip manuel yükseltme yapabilirsiniz. Cihaz model numaranızı kontrol etmeyi unutmayın. Farklı modellerde çalışmayacaktır.

Ülke: Almanya

Versiyon: v10c

Download: /K420n10C_00_0428.kdz