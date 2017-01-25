LG K Serisi akıllı telefonu K10 K430DSY Birleşik Arap Emirlikleri versiyonu için bugün yeni bir yazılım güncellemesi yayımlandı. LG’nin orta segment akıllı telefon serisin’den LG K10 için bugün yeni iyileştirme güncellemesi K430DSY modeli için yayımlandı. LG K10 modeli için Android 7.0 Nougat yazılımın yayımlanacağını bu telefonunda Noguat ile ilerleyen zamanlarda güncelleneceğini düşünüyoruz.

Güncelleme alan bölgeler şu şekilde: K430DSY ARE Birleşik Arap Emirlikleri, K430DSY GCC Birleşik Arap Emirlikleri, K430DSY AGR Cezayir, K430TV BRA Brezilya.

LG K10 K430DSY V10f Yazılım Güncellemesi

LG K10 K430 DSY için bugün v10f yazılım güncellemesi LG Bridge üzerinden yayımlandı. Güncelleme detaylarına baktığımız zaman ” Telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği dahada geliştirildi” şeklinde. K10 K430DSY kullanıcıları telefonda bulunan bazı hataların bu güncelleme ile giderildiğini düşünüyor.

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: K430DSY V10f

Kernel Sürüm: 3.18.19

3.18.19 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: 1.40GB

Yeni Yazılımı Nasıl Güncelleme

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;