LG K10 K430TR için bu gün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. En son geçtiğimiz Temmuz ayında güncellenen K10 modeli V10T versiyonun’dan V10Y versiyonuna yükselmiş oldu. LG K10 K430TR V10T güncelleme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

LG K10 K430TR V10Y Güncelleme Detayları

  • Telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirildi.
  • Güvenlik yaması düzeyi güncellendi
  • Bazı hata düzeltmeleri uygulandı
  • Yeni yazılım versiyonu değişti

LG K10 yeni güncelleme ile sistem arayüzünde bazı iyileştirmeler gerçekleştirildi. Aynı zamanda Güvenlik versiyonu 30 Ağustos 2016 tarihine güncellenmiş oldu. LG K10 modelinde bazı hataların giderildiği daha işlevsel bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu güncelleme ile birlikte yeni versiyon numarası V10Y olarak güncellenmiş oldu.

LG K10 K430TR modeli ile birlikte avrupa’da satışı yapılan LG K10 K420N ve LG K10 K430T modelleride yeni güncelleme almış oldu. Telefonunuzu Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Güncelleme Merkezi/ Yazılım Güncelleme menüsünden güncelleme yapabilirsiniz.

V10Y Güncelleme Detayları

picsart_09-21-08-25-48picsart_09-21-08-25-19

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • Metecan Işık

    bunun için gmailinize kaydedin isimleri eşitle deyince geliyor malesef benimde geldi Allahtan yedeğini almıştım 3-5 numara gitti sonra googlea kaydediyorum artık

  • timur

    K10 telefonum kendi kendine tüm kişilerimi sildi (hem telefondakileri jemde sim karttakileri ) başına gelen yada çözümü bilen varmı

  • lg k10 lte için 6.0 root yada 5.1 stock rom yokmu

  • freeyoung

    kamera modlarını kamera uygulamasına nasıl dahil ederim? her lg modelinde olup buna koymamak nasıl birşey anlamadım.panorama vs. şeyler yok sadece bas çek. eğer 7.0 güncellemesi alacaksa bu yazılımın düzenlemesini istiyorum .başka nerelere şikayet edilecekse yardımcı olun bu sorun çözülsün. çok vasat bir kamera arayüzü var

  • Deniz

    Menu gecislerindeki takilmalar duzeltilmis gayet seri ve akici halde , acik bir uygulama tekrar acildiginda da ayni sorun yasaniyordu bu duzeltilmis cok seri suan , sadece ilk kamera guncellemesi halen cözüm olmamis durumda pis hdr olmasa bile kamera donanimi iyi sadece yazilimsal sorun cozulmus degil resim islenirken yasaniyor esas problem yuzlerce defa test ettim. Gercekten resim isleme sirasindaki sikinti olmasa inanilmaz ayrintili fotograflara imza atar akabinde af konusuda sikintili bir cok kez tekrar dan sonra focuslana biliyor istenilen noktaya yani kendi kamera yazilimi gercekten halen berbar ama umarim dikkate alinip yeni bir guncellemeyle bu ortadan kalkar.

  • Bende LG K10 LTE güncelledim ancak herangi bir degişiklik göremedim 🙂 ama güncelledim yani iyi olması umuduyla @SEMİH KOPMA SORUNUNDAN KASTIN NE

  • Ugur

    Kendi görüşüme göre; cihaz akıcılığı gerçekten artmış. Eskiden menüler arası kasarken güncelleme sonrası akıcı olmuş. Birde LTE yerine 45G iconu gelmiş. Benim fark ettiklerim bunlar.

  • Semih

    3g bağlantı kopma problemine bir çözüm bulsunlar. Aldığıma pişmanım şu telefonu. Sürekli bağlantı kopmasından dolayı teknik servise gönderdim 2 ay sonunda değişim yaptılar. Abi sıfır telefon yine aynı problem. satsak para etmiyor telefon ya

  • cabbar boyacı

    bi değişiklik varmı

  • Ugur

    269 mb

  • K430dsY modeli var bende gelen bi güncelleme yok. Bu güncellemenin boyutu kaç acaba ?