LG K10 K430TR için bu gün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. En son geçtiğimiz Temmuz ayında güncellenen K10 modeli V10T versiyonun’dan V10Y versiyonuna yükselmiş oldu. LG K10 K430TR V10T güncelleme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

LG K10 K430TR V10Y Güncelleme Detayları

Telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirildi.

Güvenlik yaması düzeyi güncellendi

Bazı hata düzeltmeleri uygulandı

Yeni yazılım versiyonu değişti

LG K10 yeni güncelleme ile sistem arayüzünde bazı iyileştirmeler gerçekleştirildi. Aynı zamanda Güvenlik versiyonu 30 Ağustos 2016 tarihine güncellenmiş oldu. LG K10 modelinde bazı hataların giderildiği daha işlevsel bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu güncelleme ile birlikte yeni versiyon numarası V10Y olarak güncellenmiş oldu.

LG K10 K430TR modeli ile birlikte avrupa’da satışı yapılan LG K10 K420N ve LG K10 K430T modelleride yeni güncelleme almış oldu. Telefonunuzu Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Güncelleme Merkezi/ Yazılım Güncelleme menüsünden güncelleme yapabilirsiniz.

V10Y Güncelleme Detayları