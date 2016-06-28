LG K10 K430TR/K420N Modelleri İçin Stock Rom Yükleme Rehberi makalemizde bulabilirsiniz.
Gerekli uygulamalar:
- LG Flashtool 2014 indir
- USB Driver indir
- LG Mobile Support Tool indir
- Buradan IMEI’niz ile telefonunuzun orijinal sistemini bulup indirebilir ya da aşağıda verdiğim Avrupa KDZ’lerini kullanabilirsiniz.
- K420N Almanya v10c sürümü: K420n10C_00_0428.kdz
- K420N İtalya v10b sürümü: K420n10B_00_0128.kdz
Yükleme Ayrıntıları:
- Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir.
- LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.
- “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.
- Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.
- Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.
- Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.
- “OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.
Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.
Beyler K420n İçin Yüklüyomda Arkadaş İşklem 5 saniye sürüyo hiç bişi değişmiyo ki Lütfen yardım.
Buraya bakarmısınız. https://www.lgdestek.net/durdu-ne-yazik-ki-sist-arayuzu-hatasi-26192/
lg k10 430tr lütfen bana root atmam için bir yol gösterin nereye baktıysam olmuyor bulamadım
K10 430tr için root mümkün değil. Bootloder kiliti kırılmıyor çünki.
bootloader kilidi kırıldı twrp biraz sorunlu
Merhabalar;
K10 K430dsy modelini aldım verilerden 16 gb hafıza geçiyor fakat belleğe baktığımda 2gb yazıyor. bilginiz var mıdır?
Merhaba,
Ben telefonu google hesabına dikkat etmeden hard reset yaptım. Şimdi hesabı bulamadığım için açamıyorum. Select & country language kısmından sonra LG Mobile Support tool açılıyor ancak telefon bağlı değil hatası verip kalıyor. Ancak Sadece Aygıt yöneticisinde LGE Android MTP Device üzerinde ünlem var. Diğer driverlarda sıkıntı yok
K10 k430dsy modelini kullanıyorum . k430tr romunu yükleme şansım varmı ?
Lg k10 420n kullanıyorum bu işlem telefonu garanti dışı bırakırmı? Bunu kurduğumuzda lolipopdan marshmelow a mı geçiyoruz? ve ek olarak italya ve almanya arasındaki fark nedir hocam. Şimdiden teşekkürler.
Her telefonun kendine ait bir kodu vardır ve bu kodlara göre ülkelere kayıtlanmıştır. Bu yüzden hangi sürümün hangi ülkeye ait olduğunu belirtiyoruz. 10c sürümleri Android 6.0 Marshmallow’dur
LG K10 2 Yıl sonra cayır cayır kasacağı için bu telefona Custom ROM atma seçeneğimiz var mı ?
Elbet Custom ROM çıkar. Çıktığı zaman biz paylaşmış oluruz.
Ahmet kardes k430 tr download modda acılmıyo
cihazı kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile pc’ye bağlayın
Lg k10 da radyo nasıl dinlenir