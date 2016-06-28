LG K10 K430TR/K420N Modelleri İçin Stock Rom Yükleme Rehberi

Yazar
LGDestek
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LG K10 K430TR/K420N Modelleri İçin Stock Rom Yükleme Rehberi makalemizde bulabilirsiniz.

Gerekli uygulamalar:

Yükleme Ayrıntıları:

  • Öncelikle telefonunuz kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir.
  • LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın. 
  • “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır. 
  • Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.
  • Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın. 
  • Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.                                   
  • “OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz de LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Yeni işletim sisteminizi güle güle kullanın.Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber sorununuzu paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır. 

    Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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15 YORUMLAR

  5. Merhaba,

    Ben telefonu google hesabına dikkat etmeden hard reset yaptım. Şimdi hesabı bulamadığım için açamıyorum. Select & country language kısmından sonra LG Mobile Support tool açılıyor ancak telefon bağlı değil hatası verip kalıyor. Ancak Sadece Aygıt yöneticisinde LGE Android MTP Device üzerinde ünlem var. Diğer driverlarda sıkıntı yok

  7. Lg k10 420n kullanıyorum bu işlem telefonu garanti dışı bırakırmı? Bunu kurduğumuzda lolipopdan marshmelow a mı geçiyoruz? ve ek olarak italya ve almanya arasındaki fark nedir hocam. Şimdiden teşekkürler.

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