LG K10 KDZ Stock Rom Yazılımı İndir

LG K10 güncel stock rom kdz dosyalarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Telefonunuzda oluşabilecek bazı hataları gidermek için eski yazılımlara veya en son yazılımlara güncelleyerek kurtulabilirsiniz. LG K10 akıllı telefonuna ait tüm model numaralarını ve Android sürümlerini buradan indirebilirsiniz. Telefonunuzun model numarasına göre uygun kdz rom’ları indiriniz.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

LG K10 Stock Rom Yükleme Programları

LG K10 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG K420N Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG K430TR Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG K430DSY Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG K430DSE Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG K430DS Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG K430AR Firmware

Android 6.0 Marshmallow