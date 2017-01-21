LG K10 KDZ Stock Rom Yazılımı İndir

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LG K10 güncel stock rom kdz dosyalarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Telefonunuzda oluşabilecek bazı hataları gidermek için eski yazılımlara veya en son yazılımlara güncelleyerek kurtulabilirsiniz. LG K10 akıllı telefonuna ait tüm model numaralarını ve Android sürümlerini buradan indirebilirsiniz. Telefonunuzun model numarasına göre uygun kdz rom’ları indiriniz.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
  • Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

  LG K10 Stock Rom Yükleme Programları

 LG K10 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG K420N Firmware

Android 6.0 Marshmallow

  LG K430TR Firmware

Android 6.0 Marshmallow

  LG K430DSY Firmware

Android 6.0 Marshmallow

  LG K430DSE Firmware

Android 6.0 Marshmallow

  LG K430DS Firmware

Android 6.0 Marshmallow

  LG K430AR Firmware

Android 6.0 Marshmallow

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Can

    2016 K serisi nougat alacak mı ? K8 ve k10 ?

    • K10 modelinin 7.0 güncellemesini almasını bekliyoruz ancak K8 modeli ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

  • Muhammet Mustafa Boğa

    Hocam benim k10 420N yazılımı V20a olarak geçmektedir acaba 20e ile arasında bi fark varmıdır

    • Pek bir fark olmaz. Genelde iyileştirme ve güvenlik yaması içerir.