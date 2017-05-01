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Geçtiğimiz yıl çıkan LG K10 ile bu yıl çıkan LG K10 2017‘yi bu yazımızda karşılaştırıyoruz. İki cihaz arasında pek fark gözükmese de daha güncel ve tasarım olarak LG K10 2017 farklı bir cihaz olarak karşımıza çıktı.

LG K10 & LG K10 2017 Karşılaştırma

Ekran

İki cihazın da ekran boyları 5.3inç ancak, K10 2017 nin Ekran / Gövde Oranı %69.16 iken K10 un %70.62 az da olsa Ekran / Gövde Oranı farklılıkları mevcut. iki cihaz da ıps kapasitif ekran kullanıyor 720×1280 (HD) Ekran var ve renk sayıları 16 Milyon iki cihazında. Ekran olarak iki cihaz da birbiriyle hemen hemen aynı, ufak tefek değişiklikler dışında pek fark göremiyoruz.

Kamera

Telefonların ikisi de 13MP arka, 5MP ön kamera bulunuyor. LG K10 2017‘nin ön kamerası geniş açılı iken eski LG K10 standart açılı, iki cihaz da 1080p(FHD) Video kaydı yapabiliyor. LG K10 2017’nin Kamera arayüzünde birden fazla filtre ile çekim yapma şansı sunuyor ve hızlı ayarlardan kameranın en/boy ayarlayıp MP’yi arttırıp düşürebiliyorsunuz.

Ana kamera ile (13mp) çekilmiş fotoğrafları siz kullanıcılarımızın fikrine sunuyoruz, Sizce eski LG K10 mu yoksa yeni LG K10 2017 mi daha başarılı fotoğraf konusunda. Fikrinizi belirtmeyi unutmayın.

Tasarım

Tasarım olarak iki cihaz arasın da büyük farklılıklar bulunuyor, Eski K10’da Ses Açma/Kısma ve Power tuşu arka tarafa konumlandırılmış iken, yeni LG K10 2017 de Ses Açma/Kısma sol tarafa alınıp sadece Power tuşu (parmak izi olan ülkeler için hem tuş hem parmak izi sensörü) yeni tasarımla tekrardan arkaya konumlandırılmış. Eski K10 daha şirin bir görünüm verirken yeni LG K10 daha sert ve agrasif yapısı ile iki cihazın tasarımını tamamen farklılaştırıyor.

Donanım

Donanım konusu her kullanıcı için önemli olmuştur, genellikle giriş-orta segment cihazlar 2GB Ram 16GB hafıza bulundururken çoğu kullanıcıları depolama ve hafıza konusunda memnun etmiştir. Bu iki cihazda depolama/hafıza ve anakart üstündeki temel parçalar olarak giriş-orta segment telefonların iyileri konumuna geldiği için her iki cihaz da kullanıcıları memnun ediyor. LG K10 2017 MediaTek MT6750 İşlemcisi kullanırken, LG K10 Daha düşük özellikli MediaTek MT6753 kullanıyor. Ve iki cihaz da 2GB Ram/16GB hafıza bulunuyor.

Genel Özellikler

Konumuzu bitirmeden önce genel özellikleri ve beklentileri kısaca toparlayacak olursak; İki cihaz da özellik ve performans konusunda hemen hemen aynı performansı sergiliyor. LG K10 2017 Antutu dan 39.100 Puan alırken, Eski K10 35.500 Puan alıyor. K10 2017 2800mAH Bataryası ile LG K10’a göre daha fazla kullanım vaad ediyor ve kullanım süreniz gün içinde dahada uzuyor, Ayrıca K10 2017 de FM radyo, voLTE, Qslide ve 7.0 Nougat’ın tema desteğini bulunduruyor.

Kişisel Görüş

1 yıl kadar K10 Kullandım, son 2 aydır da K10 2017 kullanıyorum her iki cihazda kullanıcıyı memnun edecek seviyede cihazlar. K10 2017 Turkcell bayiilerin de 1200 ₺’Ye satılırken internet üzerinde 850-1000₺ arasında bulunabiliyor. Eski K10’un üzerine Tasarım ve birkaç özellik dışında fazla şey katılmamış olduğu ve Ülkemizde eksik ÖZELLİKLİ bir cihazı sattıkları 1200₺ lik Distribütör satışlı fiyatı fazla buldum. Eksik özellikten kastım ülke ekonomisi ve yaşam şartları daha düşük olan ülkelerde bile satışı olan K10 2017’de Parmak izi, NFC ve 32gb hafızalı modelleri mevcut ve satış fiyatlarının ₺’Ye çevrilmiş hali 850-950₺ arasına tekabül ediyor.