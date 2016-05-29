LG K10 LTE K430TR İnceleme

LG nin CES 2016 kapsamında tanıttığı K Serileri telefonlar satışa sunulmasından bugüne kadar sessiz sedasız tercih edenlerin çok beğendiği cihazlar arasına girdi. Orta bütçeli olmasının yanı sıra K serisi cihazlar kullanıcılarına istediğini vermişe benziyor. Bu yazımızda sizlerle K10 LTE modeli incelemek istiyoruz.
LG K10 LTE modeli K serileri içinde en üst donanıma sahip bir cihaz ve 6.0 android sürümü ile karşımıza çıkıyor. 1.14GHz Sekiz Çekirdekli işlemcisi, 2gb Ram ve 16Gb dahili hafızası ile bu segment cihazlar içinde en iyisi olmaya aday bir telefon diyebiliriz. Son günlerde herkesin sorduğu “Bu cihazı alacağım ama 4G destekliyor mu?” sorusuna gelince, K10 LTE K430tr (Cat4) 150Mbps download/ 50Mbps upload ile 4G ihtiyacına cevap vermektedir.
5,3” lik 2,5D kavisli tasarım IPS ekranla; canlı renkler, telefonu kavrama, göze ve ele hoş gelen bir şekilde düşünülmüş, gayet başarılı bir ekran. Gün ışığı altında ekrandakileri görmek mümkün.
LG K10 çok başarılı çekimler sunan kamera donanımı ile gelmekte. 13mp ana kamera ve 5mp‘lik ön kamera öz çekim tutkunları için kaliteli resimler sunmakta. Mimik Aralıklı Çekim özelliği ile tek resim yerine kutu içerisinde elinizi 2 defa yumruk yapmanız 4 kare özçekim yapmanızı sağlamakta.
13Mp autofocus arka kamera ise Dokun-çek özelliği ile çok başarılı fotoğraflar elde ediyor.
LG K10, 2300mAh çıkarılabilir batarya ile geliyor. Her akıllı telefon gibi günü çıkaracak hatta 1 günün üzerinde çalışma süresi verecek güce sahip olacak şekilde düşünülmüş. Deneyimlerimiz 1 günün üzerinde yoğun kullanım sağlamakta. Batarya performansı, kapasitesi düşük bir rakam olmasına rağmen fena sayılmaz.
LG K10 da tek beğenmediğim hatta LG ye kesinlikle yakıştıramadığım; kulakiçi tamamen sert plastikten yapılmış düşük maliyetli bir işe yaramayacak kulaklık.
Genel olarak bakarsak bütçesini düşünüp, uygun fiyatla telefon almak isteyenler için önerebileceğimiz bir telefon LG K10 LTE (K430tr)
1- kamera berbat ötesi hiç bir ayar falan yapamıyosunuz. yani hiç bir mod ayarı vs yok.
2- sanal gözlükle kullanamıyosun gyroscop özelliği yok
3-şarj bırakın yoğun kullanımı normal kullanımda bile 1 gün gitmiyor aldığımdan beri
4- şarj dolum süresi yavaş
5- menü ikonlarında hiç estetik yok
6- soğuk havalarda dışarda cihaz donuyor ekran hiçbir dokunmaya tepki vermiyor
Rehberim silindi kendi kendine napabilirim açıp kapadım gelmedi
Kronik şebeke sorunu olan bir cihaz 2 ay içinde 2.kez değişime giden cihazımdan bir aydır haber alamıyorum..
Her iki cihazdada aynı şebeke sorununu yaşadım ve bekliyoruz
bende LG K10 kullanmaktayım yeni aldım.ama kutusunda modeli LG-K420n yazıyor.ve 5.1.1 yazılımı var, 6.0 marshmellow a güncellemek istediğimde en güncel OS sürümü yüklü gibisinden yazı çıkıyor. 6.0 nasıl yüklemişler LG-k10 modellerine.bi yardımcı olursanız çok iyi olur çünkü kamerası çok kötü çekiyor hiç ayarı yok.güncellenirse düzelebilir belki .acil yardım 🙂
Lg k10 lte olanlar en üst seviye benimki k10 lte.
Android 6.0
gece kamera flaşı çok kötü çekiyor çok bulanık gündüz de aynı kamera ayarları nasıl yapılıyor?