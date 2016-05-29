LG K10 LTE K430TR İnceleme

LG nin CES 2016 kapsamında tanıttığı K Serileri telefonlar satışa sunulmasından bugüne kadar sessiz sedasız tercih edenlerin çok beğendiği cihazlar arasına girdi. Orta bütçeli olmasının yanı sıra K serisi cihazlar kullanıcılarına istediğini vermişe benziyor. Bu yazımızda sizlerle K10 LTE modeli incelemek istiyoruz.

LG K10 LTE modeli K serileri içinde en üst donanıma sahip bir cihaz ve 6.0 android sürümü ile karşımıza çıkıyor. 1.14GHz Sekiz Çekirdekli işlemcisi, 2gb Ram ve 16Gb dahili hafızası ile bu segment cihazlar içinde en iyisi olmaya aday bir telefon diyebiliriz. Son günlerde herkesin sorduğu “Bu cihazı alacağım ama 4G destekliyor mu?” sorusuna gelince, K10 LTE K430tr (Cat4) 150Mbps download/ 50Mbps upload ile 4G ihtiyacına cevap vermektedir.

5,3” lik 2,5D kavisli tasarım IPS ekranla; canlı renkler, telefonu kavrama, göze ve ele hoş gelen bir şekilde düşünülmüş, gayet başarılı bir ekran. Gün ışığı altında ekrandakileri görmek mümkün.

LG K10 çok başarılı çekimler sunan kamera donanımı ile gelmekte. 13mp ana kamera ve 5mp‘lik ön kamera öz çekim tutkunları için kaliteli resimler sunmakta. Mimik Aralıklı Çekim özelliği ile tek resim yerine kutu içerisinde elinizi 2 defa yumruk yapmanız 4 kare özçekim yapmanızı sağlamakta.

13Mp autofocus arka kamera ise Dokun-çek özelliği ile çok başarılı fotoğraflar elde ediyor.

LG K10, 2300mAh çıkarılabilir batarya ile geliyor. Her akıllı telefon gibi günü çıkaracak hatta 1 günün üzerinde çalışma süresi verecek güce sahip olacak şekilde düşünülmüş. Deneyimlerimiz 1 günün üzerinde yoğun kullanım sağlamakta. Batarya performansı, kapasitesi düşük bir rakam olmasına rağmen fena sayılmaz.

LG K10 da tek beğenmediğim hatta LG ye kesinlikle yakıştıramadığım; kulakiçi tamamen sert plastikten yapılmış düşük maliyetli bir işe yaramayacak kulaklık.

Genel olarak bakarsak bütçesini düşünüp, uygun fiyatla telefon almak isteyenler için önerebileceğimiz bir telefon LG K10 LTE (K430tr)