LG K10 (K430TR) modeline bugün itibari ile 340mb boyutunda V10t-TUR-xx program versiyonu ile güncelleme verilmeye başlandı. Güncelleme açıklamasında geçen Kamera işlevselliği iyileştirildi bilgisi ile yayınlanan güncellemede dikkat çeken izlenimlerimiz çekim kalitesinin iyileştirilmesi olarak dikkatimizi çekmiştir. Kamera modunda gözle görülen herhangi bir değişiklik  bulunmamaktadır. Ayrıca Google Güvenlik yaması da güncellenmiştir.

LG K10 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeri kontrol edebilirsiniz. Güncelleme işlemine başlamadan önce şarjınızın en az %50 olmasına dikkat edin.

Güncelleme yaptıkdan sonra fark ettiğiniz yenilikleri bizimle paylaşabilirsiniz.

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20 YORUMLAR

    • Güncelleme esnasında şarjınızın bitip telefonunuzun çökmemesi için en az %50 şarj’da güncelleme yapılması tavsiye ediliyor. %40 gibi bir batarya gücünde güncelleme yapabilirsiniz bir sorun olmaz.

  4. ben v10t güncelemesini yapmıştım fabrika ayarlarına dön dedim eski sürüme geri döndü ..güncelleme merkezine gelmiyo yeni güncelleme nasıl bidaha geri v10t
    ye güncellerim bilen varsa lütfen cevaplasın

      • hayır v10e-TWN-XX OLMUŞ BEN HERŞEYİ SİL YAPTIM VE AÇILIRKEN HAYIR YENİ CİHAZ OLARAK BAŞLA DEDİM DİE İLK HALİNE DÖNDÜ V10T Yİ YENİDEN NASIL GÜNCELLERİM YARDIM LÜTFEN….

  9. Ben cihazıma bu güncellemeyi yaptıktan sonra donma problemleri ile karşılaştım. Donduktan sonra cihaz kendine reset atıyor ve yeniden açılıyor.
    Bazen günde 2-3 defa olabiliyor. Çözüm öneriniz varmıdır acaba?

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