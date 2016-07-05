LG K10 (K430TR) modeline bugün itibari ile 340mb boyutunda V10t-TUR-xx program versiyonu ile güncelleme verilmeye başlandı. Güncelleme açıklamasında geçen Kamera işlevselliği iyileştirildi bilgisi ile yayınlanan güncellemede dikkat çeken izlenimlerimiz çekim kalitesinin iyileştirilmesi olarak dikkatimizi çekmiştir. Kamera modunda gözle görülen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca Google Güvenlik yaması da güncellenmiştir.

LG K10 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeri kontrol edebilirsiniz. Güncelleme işlemine başlamadan önce şarjınızın en az %50 olmasına dikkat edin.

Güncelleme yaptıkdan sonra fark ettiğiniz yenilikleri bizimle paylaşabilirsiniz.