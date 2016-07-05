LG K10 (K430TR) modeline bugün itibari ile 340mb boyutunda V10t-TUR-xx program versiyonu ile güncelleme verilmeye başlandı. Güncelleme açıklamasında geçen Kamera işlevselliği iyileştirildi bilgisi ile yayınlanan güncellemede dikkat çeken izlenimlerimiz çekim kalitesinin iyileştirilmesi olarak dikkatimizi çekmiştir. Kamera modunda gözle görülen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca Google Güvenlik yaması da güncellenmiştir.
LG K10 Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Telefonunuzun menüsünden Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeri kontrol edebilirsiniz. Güncelleme işlemine başlamadan önce şarjınızın en az %50 olmasına dikkat edin.
Güncelleme yaptıkdan sonra fark ettiğiniz yenilikleri bizimle paylaşabilirsiniz.
eger şarjımız % 50 degilse ne olur ama %40 vardı ama batarya biraz kötüleşti çevap verirseniz mutlu olurum
Güncelleme esnasında şarjınızın bitip telefonunuzun çökmemesi için en az %50 şarj’da güncelleme yapılması tavsiye ediliyor. %40 gibi bir batarya gücünde güncelleme yapabilirsiniz bir sorun olmaz.
Lg k10 lte 430trye güncelleme gelcekmi 7.0
Benim lg k10 hala yazılım günceleme gelmemiş neden acaba
LG K10 modelinizle ilgili güncelleme yapmak için bilgisayardan yardım alarak LG Bridge ile güncellemeyi deneyin;
https://www.lgdestek.net/lg-bridge-nedir-nasil-kullanilir-26105/
ben v10t güncelemesini yapmıştım fabrika ayarlarına dön dedim eski sürüme geri döndü ..güncelleme merkezine gelmiyo yeni güncelleme nasıl bidaha geri v10t
ye güncellerim bilen varsa lütfen cevaplasın
Fabrika ayarlarına dönmek android sürümünü eskisine döndürmez. Android sürümü halen v10t dir.
hayır v10e-TWN-XX OLMUŞ BEN HERŞEYİ SİL YAPTIM VE AÇILIRKEN HAYIR YENİ CİHAZ OLARAK BAŞLA DEDİM DİE İLK HALİNE DÖNDÜ V10T Yİ YENİDEN NASIL GÜNCELLERİM YARDIM LÜTFEN….
merhaba bana yardımcı olabilirmisiniz ?
yeni güncelleme V10y-TUR-xx yükledim kameran dışında telefondan memnunum , kamera hala bulanık çekiyor düzelmesi mümkün değilmidir ?
Baktım soyle yazıyo ımeı numarası kayıtlı itahlat yoluyla kaydedilen ımeı
Bende lg k10 var ama 5.1.1 olarak geldi ve hiçbir güncelleme gorunmüyo 6.0 dair
Bide lg k10 k420n imiş telefon
Buradan imei kontrolü yapınız. https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama
Muhtemelen ithalat telefonu aldınız ve çakma imei atılmış olabilir telefona.
Baktım soyle yazıyo ımeı numarası.kayıtlı itahlat yoluyla keydedilen imei
Beni bilgilendirirmisiniz
Kipadan aldım ne yapmalıyım
LG K420n için güncelleme gönderilmemiş olabilir ve cihazınız ithalat garantili. Türkiye’ye kayıtlı olmadığı için hangi ülkeye kayıtlı ise o ülkeye güncelleme dağıtımını beklemelisiniz
Ben cihazıma bu güncellemeyi yaptıktan sonra donma problemleri ile karşılaştım. Donduktan sonra cihaz kendine reset atıyor ve yeniden açılıyor.
Bazen günde 2-3 defa olabiliyor. Çözüm öneriniz varmıdır acaba?
Telefona Hard Reset attınız mi? Atmadıysanız hard reset atınız.