LG’nin yeni telefonu olan LG K11 Prime Türkiye’de satışa başlandı. Uygun fiyat ve yüksek performans vadeden LG K11 Prime’ın fiyatına ve özelliklerine bir göz atalım.

LG geçtiğimiz yıl giriş seviyesi Android telefon modeli olan LG K11 Prime’ı tanıttı. Bugün ise LG K11 Prime Türkiye’de resmi olarak satışa başladı. Fiyat bakımından oldukça uygun olan telefon 1.329 TL olarak satışta.

Peki LG K11 Prime Özellileri Neler ?

5.3 inç büyüklüğünde ve 720P çözünürlüğünde ekrana sahip.

çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun donanım bölümünde ise MediaTek MT6750 yonga seti mevcut

yonga seti mevcut 2 GB RAM

16 GB dahili depolama birimi

microSD kart desteği ile hafıza arttırım imkanı sağlıyor

3.000 mAh kapasiteli batarya

kapasiteli batarya 13 Megapiksel arka kamera

arka kamera 8 Megapiksel ön kamera

ön kamera Düşük ışıkta iyi fotoğraf çekimi için yüksek hızlı otomatik odaklama sistemi

DTS desteği mevcut

8 çekirdek

4.5G desteği mevcut

Özellikleriyle ve fiyatıyla herkese hitap eden LG bu yeni telefonuyla ilgi odağı olacak gibi gözüküyor. Ekran özelliklerine gelecek olursak, çizilmeye dirençli cam, Multi Touch, In-Cell Touch ekran teknolojisi, eğimli ekranıyla göz dolduruyor.

Siyah ve mavi renkleri ile mağazalarda sizleri bekliyor.