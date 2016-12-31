LG K 2017 serisinin en küçük üyesi olan LG K3 2017, bulundurduğu özelliklerle giriş segmenti telefonlar arasında yarışabilecek bir telefon haline getirilmiş. Sunduğu özellikler segmentinin ve K3 2016 modeline göre daha iyi olan LG K3 2017 CES 2017 fuarında K 2017 ailesiyle birlikte tanıtılacak.

Tasarım

Diğer K 2017 üyeleri gibi plastik bir malzeme ile karşımıza çıkan LG K3 2017‘nin 133.9 x 69.8 x 9.5 mm boyutlarına sahip olduğu ve yalnızca 132 gr ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu boyutlara sahip olması ile birlikte küçük telefon kullanmayı seven insanlar için ideal bir telefon haline gelmiş gibi görünüyor.

Ekran

LG K3 2017, kendisinden bir tık üstünde olan modeli LG K4 2017 ile aynı ekranları kullanmaktadır. 4.5 inç büyüklüğünde 854 x 480p çözünürlüğündeki ekranı 218 ppi yoğunluk sunan LG K3 2017’nin IPS LCD tabanlı ekranı bizlere %59.7’lik ekran/gövde oranı sunmaktadır. Çıkarılabilir arka kapağa sahip olan telefonun sadece Siyah modeli bulunmaktadır.

Donanım

LG K4 2017 modeliyle aynı işlemciyi kullanan LG K3 2017‘de Qualcomm Snapdragon 410 işlemci bulunmaktadır. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.1 GHz hızında çalışmakta ve grafik birimi tarafında Adreno 304 GPU ile desteklenmektedir. 8 GB’lık depolama alanına sahip olan LG K3 2017, micro SD kart ile 32 GB’a kadar hafızasını arttırılabilmekte ve 1 GB RAM kapasitesi ile yeterli performans sunmaktadır.

Kamera

LG K3 2017’de arkada ve önde olmak üzere iki kamera bulunmaktadır. Arka kamerası 5 MP çözünürlüğünde LED Flash desteğine sahip olan telefonun ön kamerası pek tatmin edemeyen 2 MP çözünürlük sunmaktadır.

Batarya ve Bağlantılar

LG K4 2017 modelinde bulunan bağlantıların aynısını barındıran LG K3 2017’de Wi-Fi tarafında 802.11 a/b/g/n desteği, Bluetooth 4.1, NFC ve FM Radyo gibi bağlantılar bulunmaktadır. Micro USB 2.0 teknolojisini kullanan LG K3 2017, arka kısmında çıkarılabilir yapıda 2100 mAh kapasiteli batarya bulundurmakta ve bizleri Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ile karşılamaktadır.