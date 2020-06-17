LG K31 Modeli Geliyor!

Güney Koreli şirketin hedefinde olan K serisi modellerine yeni bir telefon daha ekleniyor. Akıllı telefonlarında K serisine odaklanan firmanın yeni modeli LG K31 ile ilgili bilgiler sızdırıldı.

LG K31 Modeli Özellikleri Sızdırıldı

Birçok akıllı telefon modeli için teknik bilgileri paylaşan Android Enterprise web sitesinde paylaşılan bilgide K31 modelinin LM-K300 model numarasıyla ortaya çıktığı görülüyor.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine baktığımızda giriş seviyesi bir model olduğu açık bir şekilde belli oluyor. Telefonun ekranı 5.7 inç büyüklüğünde gelecek ve tahmini olarak HD+ çözünürlük sunacak. Donanım tarafında çok fazla bilgisi olmayan modelin 2 GB RAM kapasitesi ile geleceği paylaşılan bilgiler arasında yazıyor. Depolama tarafında iki seçenekli olma ihtimali bulunan telefonda 16 GB ve 32 GB depolama seçenekleri sunulabilir. Akıllı telefonun yonga seti Mediatek MT6762 olurken grafik biriminde de PowerVR G8320 performans gösterecek.

Kamera tarafında detayları bilinmeyen akıllı telefonun kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkacağı söyleniyor.

Diğer teknik özellikleriyle ilgili fazla bilgisi bulunmayan modelin Temmuz-Ağustos gibi tanıtılması bekleniyor.