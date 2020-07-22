LG K31, Teknik Özellikleriyle Birlikte Sızdırıldı!

Günler geçtikçe yeni bir akıllı telefon modeliyle daha gündeme gelen LG şirketinin yeni hedefinde K serisi oluyor. Firmanın yeni modeliyle ilgili sızdırılan bilgilerde LG K31 ve teknik özellikleri bulunuyor.

LG K31 Teknik Özellikleriyle Paylaşıldı

Yeni akıllı telefon modelinin teknik özelliklerine baktığımızda giriş seviyesi bir model olduğu hemen anlaşılıyor. Geçen haftalarda K serisi ile ilgili model ismi patenti başvurularında bulunan firmanın K31 için de başvurduğu biliniyor.

Akıllı telefonun Google Play Console üzerinde paylaşılan belgesine detaylı baktığımızda neredeyse tüm özellikleri karşımızda oluyor. Ekran tarafında boyutu bilinmeyen modelin 1520 x 720p HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran ile geleceği belirtiliyor. İşlemci tarafında MediaTek ile anlaşan firma, bu modelde Helio P22 çipsetini kullanacak. Çipsetin detaylarına baktığımızda 4×4 mimarisinde çalışırken çekirdek tabanlarını ARM Cortex-A53 oluşturuyor. İlk dört çekirdek 2 GHz frekansında çalışırken son dört çekirdek ise 1.5 GHz frekans hızında çalışacak. Telefonun grafik biriminde ise PowerVR GE8320 GPU bulunacak.

Depolama kapasitesi bilinmeyen modelin muhtemel hafızasının 32 GB olması bekleniyor. Bellek tarafında 2 GB RAM desteğiyle gelen telefonda Android 10 işletim sistemi yüklü bir şekilde gelecek. Batarya kapasitesi hakkında bilgi bulunmayan K31 için tanıtım tarihi ve tahmini fiyat bilgileri de bulunmuyor.

Giriş segmenti olması sebebiyle çok fazla dikkat çekmeyeceğini düşündüğümüz modelin yıl sonuna kadar piyasalardaki marketlerde yerini alacağını düşünüyoruz.