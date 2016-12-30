LG K4 2017, LG’nin CES 2017 fuarında tanıtacağı K 2017 serisinin 3.üyesi olmaktadır. Giriş segmentine hitap eden özelliklere sahip olan telefon LG K4 2016 modeline göre daha gelişmiş durmaktadır.

Tasarım

2016 serisindeki plastik malzemeli tasarımı LG K4 2017‘de de devam ettiren firma boyutlarda ufak tefek değişikler yapmış gibi gözüküyor. 2016 modeline oranla incelmeye giden LG K4 2017, 144.8 x 72.6 x 8 mm boyutlarına ve 135 gr ağırlığa sahip. Boyca uzayan ve kalınlık olarak incelen telefon 2016 modelinden sadece 15 gr daha ağır.

Ekran

LG K4 2017 modelinde 5.0 inç büyüklüğünde 854 x 480p çözünürlüğünde ekran kullanılmakta ve bu ekran 196 ppi yoğunluğu sahip. IPS LCD teknolojisine sahip olan bu ekranın gövdeye oranı ise %65.5 olarak geçmektedir.

Donanım

Giriş segmentine hitap eden LG K4 2017 modelinde Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisi kullanılmakta ve bu işlemci 4 çekirdekli olup 1.1 GHz hızında çalışmaktadır. Grafik birimi tarafında Adreno 304 GPU’dan destek alan modelde micro SD kart ile 32 GB’a kadar arttırılabilir 8 GB depolama ve 1 GB RAM kapasitesi bulunmaktadır. İşletim sistemi olarak K10 2017 ve K8 2017 modellerinde Android 7.0 Nougat bulunurken LG K4 2017 Android 6.0.1 Marshmallow ile gelmektedir.

Kamera

LG K4 2017‘de giriş segmenti olduğu için orta seviyede kameralar tercih edilmiş gibi gözüküyor. Arka ve önde 5 MP çözünürlüğünde iki kameraya yer veren model, LED Flash özelliğine sahip ve kamerada standart olan özellikleri de bulundurmaktadır.

Batarya ve Bağlantılar

LG K4 2017, K4 2016 modeline oranla biraz daha gelişmiş özellikleri barındırmaktadır. Çıkarılabilir 2500 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelde Wi-Fi tarafında 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC ve FM Radyo gibi önemli bağlantı noktaları bulunmaktadır. Micro USB 2.0 giriş kullanan telefonun renk seçenekleri ise Siyah ve Titan olarak belirtilmektedir.