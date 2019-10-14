LG K40 Android Pie Güncellemesi Başlıyor!

Güncelleme konusunda hızlı bir politika izlemeye çalışan LG firması, orta segment akıllı telefonu LG Q7 için çalışmalara başladı. Firmanın güncelleme konusunda çıkan sızıntılara göre LG K40 Android Pie Beta sürecini başlattığı söyleniyor.

LG K40 Android Pie Beta Güncellemesi

Yeni ortaya çıkan güncelleme bilgilerine bakıldığında firmanın LG Q7 modelleri için yeni yazılımın beta sürümünü yayınladığı görülüyor. Özellikle firmanın Güney Kore topraklarındaki LG X420EM modeli için Android 9.0 işletim sistemi hazırken LG K40 Avrupa modelleri için Android 9.0 Beta süreci başlatıldı.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMX420EM20a

LMX420EM20a Android Güvenlik Yaması: 1 Ocak 2019

1 Ocak 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu : 1186 MB (OTA)

: 1186 MB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG K40 Android 9.0 Beta Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni yazılım güncellemesine kavuşan kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla yeni yazılımı indirip yükleyebilir.

OTA yöntemiyle güvenlik yazılımına ulaşamayanlar, LG’nin bilgisayar üzerinden sağlamış olduğu hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile kolayca güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;