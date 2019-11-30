LG K40s Modeli Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Giriş segment akıllı telefon piyasasına yeni bir ürününü daha ekleyen Güney Koreli firmanın LG K40s akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu. Sunduğu özelliklere göre f/p ürünü olmaya aday olan akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.

LG K40s Teknik Özellikleri ve Fiyatı

22 Ağustos 2019 tarihinde tanıtılan akıllı telefon ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu. Tenkik özelliklerine baktığımızda 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen modelin çözünürlüğü ise 1560 x 720p (HD+) sunuyor. Donanım olarak fiyatına göre uygun özellikler barındıran modelin Mediatek MT6762 Helio P22 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, 8 çekirdekli olup 2.0 GHz frekans hızında çalışıyor. Depolama tarafında 32 GB hafıza sunan modelin 2 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

Kamera tarafında toplam 3 kamera ile gelen akıllı telefonun 13+5 MP olmak üzere çift arka kamerası bulunuyor. Ön kamerası da 13 MP çözünürlükte olan modelde Android 9.0 Pie işletim sistemi çalışır halde geliyor. Batarya kapasitesi 3500 mAh olan K40s, multimedya tarafında DTS:X Surround ses özelliği sağlıyor. Bunun yanı sıra 802.11/a/b/g/n/ac desteği ve Bluetooth 5.0 özelliği bulunan telefonda yüz tanıma ve parmak izi güvenlik teknolojisi de yer alıyor.

Ülkemizde satışa sunulan akıllı telefonun satış fiyatı 1499 lira olarak belirtildi. Kendi segmentinde birçok rakibi olan modelin satış politikası olarak nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. En ezeli rakibi ise Xiaomi akıllı telefonları oluyor.