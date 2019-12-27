LG K40s ve LG K50s Alanlara Ücretsiz Ekran Değişimi!

LG K40s veya LG K50s modellerinden birine sahipseniz size güzel bir haberimiz var. LG tarafından yapılan açıklamaya göre LG K40s ve LG K50s, 1 yıl ücretsiz ekran değişim garantisi sunuyor.

LG K40s ve LG K50s Kullanıcılarına 1 Yıl Ücretsiz Değişim

K40s ve K50s akıllı telefonununu kullanan kullanıcılar, telefonlarının ekranında herhangi bir darbeye maruz kaldığında ücretsiz olarak ekran değişimi yaptırabilecek. Ücretsiz ekran değişimiyle ilgili garanti 20 Aralık 2019 tarihinde başladı. LG tarafından başlatılan kampanya 30 Haziran 2021 tarihine kadar belirtilen akıllı telefon modellerini satın alan kullanıcılar için devam edecek. Operatör mağazalarından satın alınan resmi distribütör garantili K40s ve K50s modelleri satın alacak tüketicilere 1 yıl ücretsiz ekran değişim kampanyasıyla satılacak.

LG K40s akıllı telefon modeli ülkemizde 1499 lira fiyat etiketiyle satışa sunulurken LG K50s modeli ise henüz satışa sunulmadı. K serisinin en yeni üyesinin Ocak 2020‘de operatör mağazalarında satışa sunulacağı biliniyor.

LG K40s Teknik Özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü ekran

Mediatek MT6762 Helio P22 işlemci

2/3 GB RAM

32 GB dahili depolama

13 + 5 MP çift arka kamera

13 MP ön kamera

3500 mAh batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

LG K50s Teknik Özellikleri