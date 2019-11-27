Orta segmentte oluşan rekabetin içerisinde kalmak isteyen Güney Koreli firmanın yeni akıllı telefon girişimleri devam ediyor. Sızdırılan yeni belgelerle birlikte LG firmasının birkaç tane modeli ortaya çıktı. Patent isim hakkı belgesiyle birlikte LG K41, K42, K43, K51, K52 ve K53 modelleri geliyor.

LG K41, K42, K43, K51, K52 ve K53 Modelleriyle Seri Büyüyor

Firmanın özellikle üstünde durduğu K serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yabancı kaynaklarda dolaşan patent isim hakkı belgesiyle kanıtlanan gelişmeyle LG’nin birkaç model için hazırlandığı ortaya çıktı. Daha önce LG K40 ve LG K50 modellerini tanıtan firmada tanıttığı modellerin bir üst seviyesi olan LG K40s ve LG K50s de tanıtılmıştı. Seriye canlılık getirmek isteyen teknoloji devinin yeni modelleri oldukça ilginç ses getirecek.

Akıllı telefon modelleri hakkında net bir bilgi olmasa da aralarında ufak özellik farklarıyla birbirinden ayrılacağına kesin bakılıyor. Bunun yanı sıra modellerin muhtemelen CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması planlanıyor.

Teknik özellik bakımından tahminlerde bulunan yabancı kaynaklara göre LG K41, K42 ve K43 modellerinin HD+ ekran çözünürlüğüyle geleceği düşünülüyor. Serinin büyük kardeşleri LG K51, K52 ve K53 modelleri için FHD+ ekran çözünürlüğü tahmin ediliyor.

Belirtilen akıllı telefon modellerinin şu an için Güney Kore menşeili olarak tanıtılacağı tahmin ediliyor. Firmanın, akıllı telefon modellerini hangi pazara açacağı CES 2020 ya da MWC 2020 sonrası belli olacak.