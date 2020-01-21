LG K50S Türkiye’de Satışa Sunuldu

Yeni giriş üstü segmente hitap eden LG K50s modeli ülkemizde satışa sunuldu. Küçük kardeşi LG K40s modelinden sonra piyasaya sürülen yeni akıllı telefonun fiyatı ve özellikleri karşılaştırıldığında f/p ürünü olarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

LG K50S Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ülkemizde yeni satışa sunulan akıllı telefon modelinin ekranı 6.1 inç büyüklüğünde karşımıza çıkıyor. Çözünürlük tarafında HD+ ile gelen modelin damla çentikli ekran tasarımı bulunuyor. Donanım tarafında 8 çekirdekli Mediatek MT6762 Helio P22 işlemci ile gelen telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama yer alıyor.

Kameralar tarafında çok gelişmiş özelliklere sahip telefonun 3 arka kamerası bulunuyor. Kameralar 13+5+2 MP çözünürlüğünde olurken ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğüyle geliyor. İlk arka kamerası ana kamera olarak yer alırken 2.kamerası geniş açılı özellikle ve 3.kamerası derinlik sensörüyle birlikte geliyor.

Multimedya tarafında güçlü olan modelin hoparlör tarafında DTS:X 3D Surround Ses özelliği bulunarak gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor. Batarya kapasitesi tarafında güzel bir değerle karşımıza çıkan modelin kapasitesi tam 4000 mAh olarak geliyor. İşletim sistemi olarak Android 9.0 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan modelin satışı operatör mağazalarında başladı. Akıllı telefonun resmi satış fiyatı 1799 TL olarak belirtildi.

Sizce bu özelliklere göre K50s modelinin fiyatı uygun mu? Özellikler, bir insanın günlük yaptığı işlemler için yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.