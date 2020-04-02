LG K51s Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Yeni orta segment akıllı telefon modeli LG K51s ile ilgili bilgiler sızdırıldı. Akıllı telefonlar için uygulanan sertifika işlemleri ortaya çıkan modelin teknik özellikleri de belli oldu. Sızdırılan bilgilerde Avrupa için konuşulan modelin LG K51 modeline özellik bakımından benzerliği oldukça dikkat çekiyor.

LG K51s Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun teknik özelliklerini incelediğimizde LG K51 özelliklerine çok yakın duruyor. Ekran tarafında 6.55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü panel ile gelecek modelde işlemci olarak MediaTek MT6765 çipseti bulunacak. Kamera tarafında 4 arka kamera ile gelen telefonun sıralaması 32+5+2+2 MP şeklinde olacak. Ön kamerası 13 MP çözünürlüğünde yer alacak modelde 3 GB RAM ve 64 GB depolama birimi olacak.

İşletim sistemi tarafında Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak yeni telefonun DTS: X 3D Surround Sound teknolojisi bulunacak. Batarya kapasitesi 4000 mAh olan cihazda AI fonksiyonları, Google Asistan butonu ve MIL-810G dayanıklılık gibi çeşitli özellikleri gelecek.

Global sertifikasyonunu da kabul gören yeni orta segment akıllı telefonun model numarası LM K510EMW olarak piyasada kullanılacak. Ülkemiz topraklarında satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen modelin Avrupa marketlerinde satışa sunulacağı kesin olarak açıklandı.

Akıllı telefon, Güney Koreli firmanın K serisindeki en yeni telefonu LG K61 modelinden sonra en iyi 2.akıllı telefon ünvanına sahip olarak K serisinin yeni üyesi olarak yerini alacak.