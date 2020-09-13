LG K52 Modeli Ortaya Çıktı!

Güney Koreli şirket için vazgeçilmez olan K serisi için yeni bir üye daha geliyor. Sızdırılan bilgilere bakıldığında seriye LG K52 modelinin geldiği görülüyor. Farklı kamera tasarımıyla dikkat çeken telefonun görüntüleri de paylaşıldı.

LG K52, 4 Kamerayla Geliyor

Yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da arka tarafta 4 kamerayla birlikte geliyor. Kameraların detayları bilinmeyen model, tasarım anlamında Galaxy S20 ailesine benziyor. Çeşitli prosedürlere bağlı olarak ortaya çıkan akıllı telefonlar gibi bu model de GCF sertifikası alarak onaylanıyor. Model numarası olarak LM-K520EMW ismini taşıyacak telefonda işletim sistemi Android 10 olarak kutudan çıkacak.

Ekran tarafında neredeyse full ekran tasarımına sahip akıllı telefonun gömülü tek selfie kamerası bulunacak. Resimde görüldüğü kadarıyla akıllı telefonun sağ tarafında Sony’nin telefonlarında olduğu gibi yandan parmak izi okuma teknolojisi bulunacak.

Akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken tahmini olarak yılın sonlarına doğru tanıtımı yapılacağı düşünülüyor.