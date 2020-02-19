LG K61 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Teknik Özellikleri

K serisinin 2020 yılındaki yeni amiral gemisi modeli LG K61 tanıtımı gerçekleştirildi. Şirketin her CES etkinliğinde tanıttığı serinin en iyi modeli olan telefonda 4 arka kamera özelliği oldukça dikkat çekiyor.

48 MP Kameralı LG K61 Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonun ekran özelliklerine baktığımızda segmentine göre normal spesifikasyonlarla karşımıza geliyor. Boyutu 6.5 inç olan ekranın damla çentikli ekran tasarımını taşıdığı görülüyor. Her modelde gördüğümüz Full Vision ekran formatıyla gelen telefonda FHD+ çözünürlük bulunuyor.

Donanım tarafında baktığımızda akıllı telefonda 8 çekirdekli ve 2.3 GHz frekans hızında çalışan işlemci bulunuyor. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modelde 4 GB RAM belleği yer alıyor. Batarya tarafını güçlendiren firmanın yeni akıllı telefonunda 4000 mAh kapasite bizleri karşılıyor.

Kamera özellikleri dolu dolu gelen akıllı telefonun 4 arka kamerası bulunuyor. Modelin ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde gelirken ikinci kamerası 8 MP çözünürlüklü geniş açı kamerasıyla geliyor. Telefonda 3.kamera olarak 2 MP çözünürlüğünde macro lens kullanılırken 4.kamera ise 5 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı lensle sunuluyor. Telefonun ön kamerasında ise 13 MP çözünürlüğünde tek lens yer alacak.

Multimedya alanında DTS:X Virtual Surround ses sistemi bulunan K61 modelinde 3.5 mm jack girişi de yer alıyor. İşletim sistemi Android 10 olarak kutudan çıkan modelin Titanyum, Beyaz ve Mavi olmak üzere 3 renk seçeneğiyle piyasaya sunulacak.

Akıllı telefonun fiyatıyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmazken ilerleyen aylarda Amerika ve Avrupa bölgelerinde satışa çıkarılacağı düşünülüyor.