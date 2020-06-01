LG K61 Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu

Şirketin K serisi akıllı telefonlarının babası olan LG K61 modelinin satış tarihi belli oldu. Ülkemizde piyasaya satışa çıkacak olan modelin tarihi kesinleşti. Orta segmentte sesini duyurmaya devam etmek isteyen firmanın Temmuz ayında yeni modelini Türkiye‘de satışa sunacak.

LG K61 Türkiye’ye Geliyor

Yeni akıllı telefon modeli, kamera tarafındaki özellikleriyle dikkat çeken bir model oluyor. K serisinin en yeni ve en iyi üyesi olan LG K61 modelinin satış tarihi ülkemiz için Temmuz ayı olarak açıklandı.

Özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse akıllı telefon, 6.5 inç büyüklüğünde bir panel ile geliyor. Ekran formatı 19.5:9 FullVision olan modelde 1080p FHD+ çözünürlük bulunacak. Akıllı telefonun yonga seti Mediatek MT6765 Helio P35 ile gelecek. Bu çipset, 8 çekirdekli olup 4×4 mimarisiyle çalışıyor. İlk 4 çekirdeği 2.3 GHz frekansında çalışan işlemcinin diğer 4 işlemcisi 1.8 GHz frekansıyla güç verecek. Çipsetin yanında gelen grafik birimi ise PowerVR GE8320 GPU olacak. Telefonda 128 GB depolama birimi yer alırken bellek tarafında 4 GB RAM kapasitesi bulunacak.

Kamera tarafına ayrı bir sayfa açılması telefonun toplamda 5 kamerası bulunuyor. Arka tarafında 4 kamera bulunan modelin ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde gelecek. İkinci kamerasında geniş açılı özellikle gelen 8 MP lensi yer alıyor. Üçüncü kamerası 2 MP çözünürlüğünde makro özelliğine sahip cihazın son kamerası 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü özelliğiyle geliyor. Ön tarafta tek lens bulunduran modelde 16 MP çözünürlüğünde standart selfie kamerası yer alacak.

Artık neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz AI CAM özelliğini barındıran telefonun ses tarafında DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi yer alacak. Firmanın birkaç modelinde kullandığı Google Assistan butonu bu modelde de bulunacak. Güvenlik tarafında parmak izi okuyucu teknolojisi ile korunan modelin MIL-STD 810G askeri dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. İşletim sistemi tarafında Android 10 yüklü bir şekilde kutudan çıkan K61 modeli tam 4000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek.

Satış fiyatı yurtdışında 250 € bandında olan modelin ülkemizdeki satış fiyatı henüz tam olarak bilinmiyor. Akıllı telefonun satış tarihi Temmuz ayı olarak belirtildi. İki farklı renk seçeneğiyle gelen modelin Titanyum ve Beyaz renk seçenekleri olacak.