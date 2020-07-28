LG K61 ve LG Velvet Kazanma Şansını Yakala!

LG Electronics tarafından düzenlenen yeni etkinlikle firma, yarışmaya katılanlardan şanslı olan kişilere birbirinden güzel hediyeler veriyor. K serisinin yeni amirali LG K61 fotoğraf yarışması adı altında düzenlenen etkinlikte sürpriz bir hediye de yer alıyor. Firma, düzenlenen etkinlikte LG K61 ve LG Velvet akıllı telefonlarını hediye edecek.

LG K61 Fotoğraf Yarışması Başladı

Firmanın düzenlediği fotoğraf yarışması etkinliğiyle birlikte yarışmaya katılmak isteyen kişiler, kendi Instagram hesaplarında evde vakit geçirdiğiniz kişiyle spor anlamında ne tür aktiviteler yaptığınızı simgeleyen fotoğraflar paylaşması gerekiyor. Evdeyken sağlığınızı korumak için arkadaş, eş ya da sevdiğin kişiyle sportif vakit geçirdiğin anların fotoğrafını çekip paylaşarak hediyelerden kazanabilirsiniz.

Toplamda 10 ödül dağıtacak firma, bunların 8 tanesini LG K61 ile oluştururken diğer 2 ödülde LG Velvet yer alıyor. LG K61 modelleri her hafta kazananlarına verilecek, LG Velvet modelleri ise yarışmanın son bulduğu tarihte kazanan talihlilerini bulacak.

Katılım Koşulları