LG K61 ve LG Velvet Kazanma Şansını Yakala!

LG Electronics tarafından düzenlenen yeni etkinlikle firma, yarışmaya katılanlardan şanslı olan kişilere birbirinden güzel hediyeler veriyor. K serisinin yeni amirali LG K61 fotoğraf yarışması adı altında düzenlenen etkinlikte sürpriz bir hediye de yer alıyor. Firma, düzenlenen etkinlikte LG K61 ve LG Velvet akıllı telefonlarını hediye edecek.
LG K61 Fotoğraf Yarışması Başladı
Firmanın düzenlediği fotoğraf yarışması etkinliğiyle birlikte yarışmaya katılmak isteyen kişiler, kendi Instagram hesaplarında evde vakit geçirdiğiniz kişiyle spor anlamında ne tür aktiviteler yaptığınızı simgeleyen fotoğraflar paylaşması gerekiyor. Evdeyken sağlığınızı korumak için arkadaş, eş ya da sevdiğin kişiyle sportif vakit geçirdiğin anların fotoğrafını çekip paylaşarak hediyelerden kazanabilirsiniz.
Toplamda 10 ödül dağıtacak firma, bunların 8 tanesini LG K61 ile oluştururken diğer 2 ödülde LG Velvet yer alıyor. LG K61 modelleri her hafta kazananlarına verilecek, LG Velvet modelleri ise yarışmanın son bulduğu tarihte kazanan talihlilerini bulacak.
Katılım Koşulları
- Yarışma 24 Temmuz 2020 – 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
- Kazananlar haftalık olarak www.k61ilehareket.com sitesinde açıklanacaktır.
- Dört hafta boyunca her hafta yarışmacıların Instagram’da #k61ilehareketegec, #lgturkiye, #seninkadarguclu hashtagleri ile paylaştığı içerikler arasından en iyi 10 içerik seçilerek k61ilehareket sitesinde yayınlanacak ve oylama yapılarak (herkese açık) en çok oy olan iki paylaşım sahibine K61 hediye edilecektir. Ay sonunda yapılacak olan oylamada ise büyük ödül olan 2 adet LG Velvet hediye edilecektir.
- Yarışma boyunca toplam 8 adet LG K61 ve 2 adet LG Velvet hediye edilecektir.
- Yapılan Instagram paylaşımlarında #lgturkiye, #seninkadarguclu hashtagleri kullanılması zorunludur. Hashtaglerden herhangi birini kullanmayanlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
- Her hafta içerikleri (resim ya da video) k61ilehareket sitesinde paylaşılan yarışmacıların paylaşımlarına “oy vermek” için üye olunması zorunludur.
- Herkes birden fazla resim ya da video ile yarışmaya katılabilir.
- Paylaşılan resim ya da video paylaşan kişiye ait olmadığı takdirde yarışmaya katılamaz. Katılıp, hediye kazanmış olsa dahi hediyesi gönderilmeyecektir.
- Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.
- Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
- LG Electronics Ticaret A.Ş.’in Yarışma şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkı saklıdır.
- Yarışmaya LG Electronics Ticaret A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilemez.
- Kullanıcılar, haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, LG Electronics Ticaret A.Ş.’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz v e taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini, gönderdikleri fotoğrafların hukuka ve ahlaka uygunsuz içerik barındırmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
- Uygulamada haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcılar, belirlendiğinde ödüle hak kazanamayacaklardır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
- Kullanıcılar, LG Electronics Ticaret A.Ş.’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda LG Electronics’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.