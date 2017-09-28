Firmanın özellikle klimalı sistemlerinde kullandığı “sivrisinek yolu” teknolojisinin bir akıllı telefonda olacağı paylaşıldı. Bu sistemin kullanılacağı akıllı telefon ise LG K7i oldu. Teknik özelliklerinden çok bulunduracağı “sivrisinek yolu” teknolojisi ile dikkat çeken modelin tasarımı buna göre tasarlanarak lanse ediliyor. Bu teknolojinin kullanılmasıyla birlikte ilginç bir tasarıma sahip olan modelin sivrisinekleri yok etmesini sağlayacak etmen arka tarafta bulunacak.

Yaz Aylarının Kahramanı LG K7i Olacak

Birçok akıllı telefonuyla ilgili yenilik sunan Güney Koreli firmanın bu sefer yapmış olduğu girişim oldukça farklı. Genellikle klimalarında kullandığı sistem olan “sivrisinek yolu” teknolojisi ile ilgili çalışma yapan firma, bu çalışmayı akıllı telefona taşıyor. Çalışmayı yaptığı akıllı telefonu LG K7i olarak duyurulan firmanın bu anlamda akıllı telefonun sivrisineklerden ve böceklerden bizi koruyacağı bir bölümü bulunacak. Bu bölümde yer alan teknoloji ile birlikte ultrason dalgaları yayacak olan model, bu dalgalarla birlikte sivrisinekleri ve böcekleri bizden uzak tutacak ve onları öldürecek. Arkasında bulunduracağı teknoloji ile farklı bir tasarıma sahip olacak modelin arka tarafı farklı görünecek. Arka kapağın alt tarafına konumlandırılan özellikle beraber sivrisinekler hayatımızda yer alamayacak. İçerisinde bulunduracağı farklı bir çip ile ultrason dalgalarını sağlayacak modelin arkasından çıkan ışınlar, sivrisineklerin ölümüne yol açacak.

LG K7i Teknik Özellikleri

Sadece sivrisinek yok edici özelliği ile yetinmeyen akıllı telefonda giriş segmentine uygun donanımlar da yer alacak. Ekran tarafında 5.0 inç boyutla gelen model 1280 x 720p (HD) çözünürlük sunacak. İşlemci tarafında hangi çipseti taşıdığı bilinmeyen akıllı telefonun yongasında 4 x 1.4 GHz hızında çalışan işlemcisi yer alacak. Kapasite tarafında 2 GB RAM ve 16 GB depolama sunan modelin hafızası micro SD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabilecek. Kameralar tarafında ana kamerada 8 MP çözünürlük sunan telefonun ön kamerası 5 MP çözünürlüğünde gelecek.

İşletim sistemi bilinmeyen giriş seviyesi modelin 2500 mAh batarya kapasitesi olacak. Bağlantılar tarafında 3.5 mm kulaklık girişi, NFC vb. bağlantılara yer verecek akıllı telefonun satışı sadece Hindistan’da yapılacak. Hindistan’da ne zaman satışa çıkacağı bilinmeyen akıllı telefonun satış fiyatı 121$ olarak belirtildi.