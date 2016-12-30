LG K8 2017 Teknik Özellikleri

LG’nin CES 2017 fuarında tanıtacağı K 2017 serisinin 2.üyesi olan LG K8, 2016 modeline oranla biraz daha gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Tasarım

Plastik malzemeden yapılmış olan model, 144.8 x 72.1 x 8.1 mm boyutlarına sahip ve 142 gr ağırlığındadır. 2016 modeline nazaran tasarımda birebir olan LG K8 2017 modelinin Gümüş, Altın, Titan ve Koyu Mavi renk seçenekleri bulunmaktadır.

Ekran

LG K10 2017‘den biraz küçük olan LG K8 2017‘de 5.0 inç büyüklüğünde 1280 x 720p çözünürlüğünde ekran tercih edilmektedir. 294 ppi yoğunluğuna sahip olan ekran IPS LCD panel olarak geçmekte ve %66 ekran-kasa oranı bulunmaktadır.

Donanım

LG K10 2017 modelinde kullanılan çipsetten farklı bir çipset kullanan LG K8 2017‘de Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisine yer verilmiş ve bu işlemci 8 çekirdekli olup 1.4 GHz hızında çalışmaktadır. Grafik birimi tarafında Adreno 308 GPU ile desteklenen LG K8 2017, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmektedir. Micro SD kart yardımıyla 32 GB’a kadar arttırılabilir 16 GB‘lık depolama alanı bulunan telefonun RAM kapasitesi 1.5 GB’dır.

Kamera

Ön ve arkada tek kamera bulunduran LG K8 2017, arkada 13 Megapixel çözünürlüğünde LED Flash destekli ve 1080p & 30fps video kaydı yapabilen bir arka kameraya yer vermektedir. Önde 5 MP çözünürlüğündeki selfie kamerasına yer veren model standart kamera modlarını da barındırmaktadır.

Batarya & Bağlantılar

Bağlantılarda Bluetooth 4.2, NFC ve FM Radyo bulunduran LG K8 2017, Wi-Fi tarafında 802.11 a/b/gn desteği ile 5.0 GHz bandını maalesef görememektedir. Micro USB 2.0 portuna sahip olan modelde 2500 mAh kapasitesinde çıkarılabilir bir batarya bulunmaktadır.